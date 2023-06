Il tour di Piero Pelù annullato per motivi di salute - Controcopertina

Piero Pelù, l’iconico cantante e ex leader dei Litfiba, ha annunciato con grande dispiacere l’annullamento del suo atteso tour estivo, l’Estremo Live 2023, attraverso un messaggio sui suoi canali social. È stata una decisione difficile per l’artista, che ha sempre dimostrato una straordinaria dedizione ai suoi concerti, persino esibendosi con costole rotte dopo i suoi famosi stage diving. Tuttavia, è stato costretto ad affrontare una nuova realtà con lucidità.

Problemi di salute e la lotta contro gli acufeni

La ragione di questa drastica decisione è legata ai suoi problemi di salute, in particolare agli acufeni. Piero Pelù ha spiegato che durante una sessione di registrazione a Milano ha subito uno shock acustico molto forte dalle cuffie, che ha peggiorato la sua condizione già compromessa dagli acufeni, fastidiosi disturbi uditivi caratterizzati da suoni acuti o ronzii continui nell’orecchio, non correlati a rumori esterni.

Dopo aver consultato i migliori specialisti in Italia, l’artista ha ricevuto l’unanime comunicazione che necessita di un riposo forzato per le sue orecchie di rocker. Pertanto, il tour Estremo Live 2023, tanto atteso dai suoi fan, dovrà essere rimandato di alcuni mesi.

Un arrivederci e nuovi progetti in arrivo

Piero Pelù ha voluto tranquillizzare i suoi affezionati fan, sottolineando che questa non è un addio alle scene, ma solo un arrivederci. Durante questo “periodo speciale”, approfitterà del tempo a disposizione per dedicarsi alla composizione e produzione del suo nuovo album, che già gli sta regalando grandi emozioni creative. Ha promesso ai suoi fan che si riabbracceranno presto, ribadendo il suo affetto con un caloroso “I love you ragazzaccc!”.

Nonostante l’annullamento del tour estivo, i fan possono comunque aspettarsi nuove sorprese musicali da parte di Piero Pelù e l’attesa per il suo ritorno sul palco rimane alta. Nel frattempo, l’artista si prenderà cura della sua salute e continuerà a lavorare alla sua passione, alimentando l’entusiasmo dei suoi sostenitori per il suo prossimo ritorno trionfale.