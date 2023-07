Il volto di Canale 5 con la flebo al braccio: Tommaso Zorzi spiega le sue condizioni a 28 anni

Una recente immagine pubblicata su Instagram ha suscitato grande preoccupazione tra i fan del volto di Canale 5, che è apparso con una flebo attaccata al braccio, sdraiato sul suo letto e indossando occhiali scuri. Tuttavia, il giovane ha voluto affrontare la situazione con ironia, nonostante la sua giovane età di soli 28 anni, mostrandosi in uno stato fisico inaspettato.

Tommaso Zorzi spiega le sue condizioni

Dopo essere stato sommerso di messaggi privati di preoccupazione, Tommaso Zorzi ha pubblicato ulteriori Instagram Stories per spiegare ciò che gli era realmente accaduto. Il volto di Canale 5 ha cercato di tranquillizzare i suoi follower, ma è comprensibile che molti di loro abbiano vissuto ore di ansia e timore.

Una flebo per il benessere

Il protagonista di questa vicenda è Tommaso Zorzi, noto volto di Canale 5 e vincitore del Grande Fratello Vip. La flebo era stata attaccata al suo braccio per un trattamento rigenerativo, non per problemi di salute gravi. Ha svelato che questa è una pratica comune negli Stati Uniti e ha scherzato ironicamente sulla sua forma fisica a 28 anni.

Le spiegazioni di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi ha spiegato: “Non è successo nulla, sto facendo una flebo di vitamine: glutatione, omega 3, è davvero benefica. In America è molto diffusa e aiuta a purificare il sangue e a migliorare il benessere generale. Scusate gli occhiali da sole, ma ho un problema all’occhio da questa mattina ed è un po’ arrossato e gonfio.” Quindi, nessun motivo di allarme: stava semplicemente facendo un trattamento di rigenerazione, presumibilmente per superare un periodo di stress lavorativo.

Negli ultimi giorni, Tommaso Zorzi è stato impegnato in importanti interviste con personaggi di grande rilievo, come Margot Robbie, Ryan Gosling, America Ferrera, Issa Rae e Simu Liu, dimostrando ancora una volta la sua presenza nel mondo dello spettacolo.