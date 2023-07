Il volto di un successo futuro: La bambina che è diventata l’icona dei sogni italiani

Un tuffo nel passato con Nina Moric

Un’immagine ricca di nostalgia e ricordi. La protagonista della foto ha deciso di condividerla e, come previsto, è stata una pioggia di like. Stiamo parlando di Nina Moric. La splendida modella croata ha infatti condiviso un scatto d’epoca sul suo profilo Instagram, presentando un’immagine naturale, senza ritocchi e con colori delicatamente sbiaditi.

La fotografia ritrae una bambina dai lunghi capelli castani lisci, con uno sguardo dolce, ma già deciso, nonostante non fosse rivolto direttamente alla camera. È Nina Moric, un nome che negli ultimi tempi è spesso balzato agli onori delle cronache.

Una vita sotto i riflettori

Nina Moric, 43 anni, è recentemente finita al centro di una tormentata battaglia mediatica con il suo ex fidanzato Luigi Mario Favoloso, il cui repentino sparire ha gettato nella disperazione i suoi familiari. Nonostante le ripetute affermazioni durante le apparizioni televisive presso Barbara D’Urso, Nina non ha mai creduto alla sua improvvisa scomparsa, e con il suo ritorno sotto i riflettori, la coppia è stata oggetto di varie insinuazioni e accuse che hanno portato addirittura a dei procedimenti giudiziari.

Mentre Favoloso sembra aver avviato una relazione con l’ex Pupa Elena Morali, Nina si è riavvicinata all’ex compagno e padre del suo figlio, Carlos Maria, Fabrizio Corona, attualmente in arresti domiciliari per scontare il residuo della sua pena detentiva. Tuttavia, non si tratterebbe di un ritorno di fiamma, bensì di un’affetto che li lega per il bene del loro figlio.

Un periodo di riflessione e isolamento

Di recente, Nina ha scelto di ritirarsi nel conforto della sua famiglia, composta dal figlio Carlos Maria e la madre Vranka. Tuttavia, recentemente ha rivelato di non sentirsi bene, un sentimento condiviso con i suoi follower tramite le Storie di Instagram.

A causa del delicato periodo attuale, in cui anche una semplice influenza può destare preoccupazione, Nina ha deciso di auto isolarsi dal resto della sua famiglia per proteggerli.

Secondo quanto riportato da Il Giornale, la modella si è vista costretta a prendere le distanze da madre e figlio per precauzione. I video in cui Nina confidava di non sentirsi bene hanno creato preoccupazione tra i suoi fan, ma lei ha tranquillizzato tutti, spiegando di non avere nulla di grave. Tuttavia, il sospetto di poter aver contratto il coronavirus l’ha spinta a prendere la difficile decisione di rimanere in auto isolamento a casa sua fino a quando non si sentirà meglio.