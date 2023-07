Completamente irriconoscibile. E pensare che è stato uno dei personaggi più amati della televisione italiana…

Franco Castellano, uno dei personaggi più amati della televisione italiana, ha subito una trasformazione impressionante. L’attore, originario di San Vito al Tagliamento in Friuli, ha costruito una lunga e fortunata carriera internazionale dopo il diploma all’Accademia Nazionale di Arte Drammatica Silvio D’Amico a Roma. Ma ora, è diventato completamente irriconoscibile. Scopriamo insieme il cambiamento incredibile di questo talentuoso artista.

Una carriera ricca di successi internazionali Dopo aver lavorato con Irene Worth al Festival di Edimburgo e frequentato stage a Berlino, Londra e New York, la carriera di Franco Castellano è decollata negli anni ’90 con il programma “Lezioni d’amore” di Giuliano Ferrara, sebbene alcune delle sue opere siano state censurate. Ma è nei ruoli di Romeo in “Commessi” e “Commessi 2” che ha ottenuto grande popolarità. Il suo talento si è esibito anche nel ruolo di Michele Sacerdoti in “Sospetti” e di un ebreo in “Perlasca – Un eroe italiano” al fianco di Luca Zingaretti, ricevendo persino l’elogio del New York Times.

Successi in TV e Teatro Franco Castellano ha dimostrato di essere versatile sia sul piccolo che sul grande schermo. Ha interpretato il medico “Denny Hope” in “La cittadella” con Massimo Ghini e il perfido Hermann Ludovici in “Orgoglio” con Elena Sofia Ricci e Daniele Pecci. Anche in sceneggiati come “Cime tempestose” ha ottenuto grandi risultati. E non possiamo dimenticare la sua partecipazione alla mini fiction “Il sangue e la rosa” in cui ha interpretato un pervertito colonnello della polizia ossessionato dalla bella Isabella.

Trasformazione sorprendente Sebbene sia sempre stato un attore versatile, la trasformazione di Franco Castellano nel corso degli anni è davvero impressionante. Nel 2009-2010, è stato il protagonista dello spettacolo “Fiore di cactus” con Eleonora Giorgi e Giorgia Trasselli, dimostrando la sua abilità anche sul palcoscenico. Nel 2011, lo abbiamo visto nel film televisivo “La donna della domenica” diretto da Giulio Base.

Conclusioni Franco Castellano ha conquistato il cuore del pubblico con la sua straordinaria carriera e il suo talento. Dalla televisione al teatro, ha dimostrato di essere un attore poliedrico e apprezzato. La sua trasformazione, anche se sorprendente, è solo un segno del suo impegno nel mettersi costantemente alla prova. Continueremo ad ammirare questo grande artista per le sue straordinarie interpretazioni e per la sua capacità di reinventarsi nel corso del tempo.