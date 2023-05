Ilary Blasi e Bastian Muller: L'amore sboccia e i rumors sulla gravidanza si intensificano! - Controcopertina

Da quando Ilary Blasi e Bastian Muller hanno ufficializzato la loro relazione solo alcuni mesi fa, la coppia sembra procedere a gonfie vele. La conduttrice dell’Isola dei Famosi e l’imprenditore non perdono occasione di mostrarsi felici e innamorati sui social media, regalando ai loro fan momenti romantici e dediche appassionate. Tuttavia, come spesso accade alle celebrità, i paparazzi sono sempre in agguato, pronti a catturare ogni istante della vita dei protagonisti, e la situazione non fa eccezione per la regina dei reality e il suo ex marito Francesco Totti, che ha trovato la felicità accanto a Noemi Bocchi.

La dolce complicità tra Ilary Blasi e Bastian Muller: Mentre l’ex capitano della Roma sorride al fianco di Noemi Bocchi, Ilary Blasi sembra vivere un momento di estremo benessere accanto a Bastian Muller. Proprio di recente, i due sono stati paparazzati dagli obiettivi curiosi del settimanale Oggi. Secondo quanto riportato dalla rivista, si sono concessi un romantico pranzo all’Hotel de Russie, seguito da una piacevole passeggiata tra le vie della Capitale, con tanto di una sosta per qualche acquisto in via del Babuino. Non sono stati soli, poiché la piccola Isabel, figlia della Blasi, li ha accompagnati durante la loro giornata.

Un sospetto sul pancino di Ilary Blasi: Tra le voci di corridoio che circolano in queste ultime ore, ve ne è una che potrebbe scuotere l’opinione pubblica: Ilary Blasi è forse incinta? Questa segnalazione, accompagnata da una foto che mostra un “pancino sospetto”, è stata inviata al profilo Instagram di Deianira Marzano, esperta di gossip. Nello scatto, si può vedere la presentatrice mano nella mano con l’imprenditore, ma soprattutto si intravede un lieve rigonfiamento. Ironicamente, la stessa Marzano commenta: “Se vedessi la mia pancia oggi, penseresti che aspetto due gemelli”. E aggiunge: “Ormai vediamo pancette ovunque”. È evidente che Deianira Marzano non è del tutto convinta della notizia. Fino ad ora, né Ilary Blasi né Bastian Muller hanno commentato i rumors, ma sicuramente i fan della conduttrice sperano che questa voce si riveli essere vera.

Conclusioni: La storia d’amore tra Ilary Blasi e Bastian Muller sembra andare a gonfie vele, con la coppia che si gode la loro dolce complicità e il loro amore inarrestabile. Tuttavia, l’attenzione dei media si concentra anche sulla possibile gravidanza di Ilary, alimentando l’interesse del pubblico e dei fan. Sarà vero o si tratterà solo di speculazioni? Restiamo con il fiato sospeso, in attesa di ulteriori sviluppi sulla vita di questa affascinante coppia.