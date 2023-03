Ilary Blasi e Francesco Totti divorzio: le accuse reciproche, le liti, e tanti retroscena inediti

È stato stabilito che il 14 marzo, salvo richieste di rinvio, Ilary Blasi e Francesco Totti compariranno davanti alla Sezione Famiglia del Tribunale di Roma per la definizione del loro divorzio. Dato che i due non hanno raggiunto un accordo, si è intrapresa la via giudiziaria. Si tratterà del divorzio più pubblicizzato in Italia, in grado di rivaleggiare con la separazione di Carlo e Diana per impatto mediatico.

La separazione tra Al Bano e Romina è stata poco notata in confronto. Cosa c’è nella storia di Ilary e Francesco che ha risuonato così profondamente nella nazione? Lo approfondiremo con le opinioni di esperti e opinionisti, oltre che con nuove testimonianze. Cosa ha portato alla rottura? “A Roma si sapeva che erano in crisi da qualche anno. Era facile capire con chi si facesse vedere quando usciva con il suo gruppo di amici”, dice M., un insider degli ambienti sociali romani. “Ma nessuno lo confermerà. A Roma tutti hanno sempre protetto il Pupone”.

Rocco Siffredi, forse ignaro, si è spinto oltre. In seguito alla discussione con Francesca Fagnani sulla propria dipendenza sessuale, avvenuta lo scorso novembre, l’ex pornodivo ha commentato: “Lo capisco bene, io e Totti abbiamo qualcosa in comune…. E mi fermo qui”. Cosa intendeva dire? Nonostante il matrimonio in diretta tv nel 2005, i tre figli, la simpatia e l’immagine allegra e felice, Totti ha affrontato la sua crisi in un’intervista al Corriere della Sera nel settembre 2022. Dopo il ritiro dal calcio nel 2017, l’ex attaccante ha raccontato di essersi ritrovato a casa a occuparsi dei tre figli (Cristian, 17 anni, Chanel, 15, e Isabel 7), mentre Ilary era sempre più spesso a Milano per lavoro. Mara Maionchi, veterana del settore musicale e televisivo, ha commentato: “Questo tipo di situazioni sono comuni a tutte le coppie. Posso parlare per esperienza personale: quando si sta insieme per molto tempo e si hanno dei figli, possono nascere momenti difficili”.

Nonostante le difficoltà, Totti e Ilary decidono di rimanere insieme. Tuttavia, il blocco, il Covid-19 e la morte del padre di Francesco nel 2021 provocarono una crisi nera nel loro rapporto. Secondo il Corriere, Totti trovò dei messaggi sul telefono della moglie, con lei che sosteneva di non averla tradita per prima. Un pierre milanese che conosce bene gli studi Mediaset, dove Ilary stava per iniziare una nuova stagione come conduttrice de L’isola dei famosi, ha riferito che da tempo si vociferava di una simpatia di Ilary.

Inizialmente, il nome dell’attore Luca Marinelli è stato associato alle voci, seguito da quello di un personal trainer. Tuttavia, non è stato dato alcun seguito a queste voci, lasciando che l’accusa di tradimento rivolta dal marito alla moglie rimanesse non confermata. Totti entra così in un periodo di crisi, sentendosi trascurato e uscendo con gli amici. Poi, nel novembre 2021, conosce Noemi Bocchi e inizia una relazione, con l’aiuto di alcuni amici che lo accompagnano in giro. Nel febbraio 2022, Dagospia riporta la notizia della fine della relazione, accompagnata da una foto del calciatore e di Noemi insieme allo stadio. La notizia fu ampiamente pubblicizzata.

La coppia ebbe un diverbio: lui negò la crisi e chiese rispetto per i figli, mentre Ilary andò a Verissimo e a Belve per smentire. Francesco avrebbe promesso alla moglie che la questione è chiusa, ma sarà vero? Successivamente, sono emerse altre foto che hanno portato alla separazione della coppia l’11 luglio 2022, annunciata con due dichiarazioni separate. La fine della favola d’amore. È qui che è iniziata la faida. Simona Ercolani, autrice televisiva e produttrice di Stand by Me negli ultimi 30 anni, ha commentato: “Eravamo tutti innamorati di loro, erano simpatici, belli e alla mano, con tanti figli. Era come se fossimo tutti figli di Ilary e Totti. Ci è rimasto il dilemma: ci ha mentito prima o la crisi è recuperabile? È qui che la curiosità si fa sentire”.

Aggiunge il conduttore radiofonico di Radio Deejay Diego Passoni: «Il gossip è la versione adulta delle favole dei bambini. Sandra e Raimondo, Al Bano e Romina, Totti e Ilary: il problema è che noi siamo fermi al “vissero tutti felici e contenti” e siamo impreparati a gestire il dopo». Che i due possano tornare assieme pare impossibile: Totti ha messo su casa con la sua Noemi e Ilary da un po’ si diverte nel weekend con l’imprenditore tedesco Bastian Müller-Pettenpohl, anche se rimane il mistero di che lingua i due parlino quando sono assieme, non essendo lei una nota poliglotta. I colpi bassi (soprattutto di lui). Tutto poteva finire così, più o meno serenamente. E invece sono arrivati i colpi bassi, soprattutto da parte di Totti: nell’esplosiva intervista del Corriere, non solo accusa Ilary di averlo tradito, ma spiega che lei gli ha requisito i Rolex e lui, in cambio, le ha nascosto le borsette.

E per fortuna che lui aveva chiesto a tutti di stare zitti per il rispetto verso i figli… Pare che poi Ilary abbia ritrovato le preziose pochette nei meandri della loro faraonica villa all’Eur. Sono anche stati in tribunale per questo (due volte), ma come sia andata a finire esattamente non si sa. «Quando il sogno della coppia perfetta è finito in maniera così brusca e sinceramente non proprio elegantissima, la gente si è sentita tradita», dice Alba Parietti. «È come se fossero venuti meno anche al patto che avevano con noi di essere la nostra coppia da sogno». Ilary dal canto suo si è chiusa nel silenzio: aspetta il momento giusto per dire la sua a Verissimo. Pareva che la sua intervista fosse programmata per il primo weekend di marzo e infatti la sua manager qualche giorno prima è stata avvistata negli studi del programma. Niente di fatto, però.

Parlerà prima dell’udienza in tribunale? O subito dopo? Certamente di fiele ne vedremo ancora molto. «Sciupare il patrimonio di amore che avevano, il loro e quello da parte del pubblico, è da pazzi», dice Barbara Alberti, scrittrice e profonda conoscitrice dell’animo umano. «L’amore non lo puoi prevedere, né decidere quando finirà. Questa cecità davanti a tutti è la forza dell’amore che diventa odio: l’uno è direttamente proporzionale all’altro».

Anche sul fronte degli avvocati ci sono stati problemi: la celebre Annamaria Bernardini De Pace, che difendeva Francesco Totti, lo scorso autunno ha dato forfait. Si mormora che la ragione sia stato un dissapore tra lei e la nuova fidanzata del Pupone, mentre la versione ufficiale è il mancato accordo tra le parti. Le abbiamo chiesto la verità: «Ma si figuri se io parlo di cause non mie», ci dice ridendo al telefono.

Stesso silenzio arriva da Alessandro Simeone, avvocato di Ilary, che alle 20.30 di un giorno feriale ci richiama per deluderci: «Mi spiace, rispetto il segreto professionale. Non ho niente da dire». Il futuro che li aspetta. E così siamo arrivati ai giorni nostri. Cosa succederà adesso? Ce lo tratteggia l’avvocato matrimonialista Gian Ettore Gassani, presidente dell’Associazione matrimonialisti italiani. «Non conosco gli atti, ma in genere succede così: il primo incontro avviene a porte chiuse nell’ufficio del giudice con i coniugi e i loro avvocati. C’è un ulteriore tentativo di conciliazione. Se non ci sono risultati, il giudice emette entro due settimane un provvedimento provvisorio che riguarda l’affidamento dei figli, la casa coniugale e l’assegno di mantenimento. E poi parte l’istruttoria vera e propria».

E qui comincia tutta un’altra storia: una causa del genere può durare anche due anni, e andare avanti a suon di testimonianze che, se rivelate, possono diventare spiacevoli. I nodi sono principalmente due: i figli e il patrimonio. Per i ragazzi, è probabile che stiano tutti dalla mamma, nella grande casa di famiglia all’Eur, e che visitino il papà regolarmente. Alcuni hanno scritto che i più grandi potrebbero stare dal papà, ma il giudice in genere tende a non separare i fratelli. C’è poi la questione legata al patrimonio dei Totti- Blasi: tra società, case e holding si è parlato di più di 100 milioni. «Più che Scene da un matrimonio, siamo di fronte a “scene da un patrimonio” », scherza il saggista Umberto Broccoli.

A decidere sui soldi sarà un altro giudice della sezione civile del Tribunale di Roma, con un’altra istruttoria. Sono volati gli stracci: ne voleranno ancora? «Quando mi sono trovato in mezzo a divorzi complicati di pezzi da novanta, dopo tanta fatica è arrivato l’accordo. Ci si guarda in faccia e si pensa ai figli», riprende l’avvocato Gassani. «Stare davanti al giudice è pesante e gli stracci mica possono volare per sempre. Non conviene a nessuno». Chi avrà la meglio? Risponde l’unico in grado di farlo: l’astrologo Simon & The Stars. «Totti è Bilancia, e ha Giove in opposizione, che significa guai anche legali in tarda primavera. Ilary è un Toro: Saturno è appena uscito da una quadratura che l’ha rallentata per circa due anni e mezzo. Per il suo segno è un momento in cui ci si libera di un peso e si svetta in alto ». Insomma, pare che le stelle preferiscano Ilary. Un’altra coppia famosa simile? Chiara Ferragni (Toro) e Fedez (Bilancia). Una coincidenza? Chissà.