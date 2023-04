Ilary Blasi guerra infinita con Francesco Totti

Una giornata dedicata allo shopping per Ilary Blasi e il suo partner Bastian Muller, immortalati nelle foto esclusive mentre si aggirano per il centro di Roma, fuori dallo showroom di una famosa designer. Con un cappellino nero sulla fronte di lei e occhiali scuri per lui, cercano di passare inosservati, camminando mano nella mano. Ilary e Bastian sono inseparabili da parecchio tempo e la relazione si sta intensificando.

L’uomo d’affari tedesco risiede quasi permanentemente nella villa di Eur, condivisa con i figli di Ilary e ancora frequentata da Totti, nel letto un tempo condiviso con l’ex moglie. Questo è stato considerato insopportabile da Totti, non per gelosia, ma per rispetto, criticando anche l’atteggiamento di Bastian, eccessivamente paterno e confidenziale con la figlia minore Isabel. Non mancano momenti familiari con la bambina, come quando la rivista Gente ha documentato un’uscita a tre per regalare un coniglietto domestico per il compleanno di Isabel. Un gesto per conquistare ulteriormente il cuore della piccola.

Coloro che conoscono bene Totti sanno quanto sia difficile per lui accettare tutto ciò. Il 31 marzo, lui e Ilary si sono presentati di fronte al giudice per la prima udienza di separazione, ma dopo quattro ore di confronto, non sono giunti ad alcun accordo.

Sembra che, su consiglio della sua compagna, Noemi Bocchi, Totti avesse presentato un documento di 120 pagine per rispondere alle numerose richieste di Ilary riguardo l’affidamento dei figli, l’assegno di mantenimento, la divisione delle proprietà e dei soldi. “Fermatevi, c’è ancora tempo”, avrebbe suggerito il giudice del Tribunale civile Simona Rossi, posticipando la discussione a giugno. Tuttavia, al momento, nessuno dei due sembra intenzionato a compiere passi verso la riconciliazione.