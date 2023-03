Ilenia Pastorelli come e quando è diventata famosa

Ilenia Pastorelli è un’attrice emergente molto apprezzata dal cinema italiano moderno. Ha fatto passi da gigante dalla sua prima apparizione al Grande Fratello e questa sera sarà ospite del programma di Loretta Goggi, Benedetta Primavera. Approfondiamo la sua vita e i suoi successi con un’analisi della sua storia personale e professionale.

Ilenia Pastorelli è nata il 24 dicembre 1985 a Roma, mostrando fin da piccola una propensione per le arti sceniche. A 8 anni inizia a studiare danza classica all’Accademia Nazionale e, dopo la separazione dei genitori, si trasferisce dalla madre.

Il percorso formativo di Ilenia comprende la frequentazione del Liceo Platone di Roma. La sua carriera di modella è iniziata dopo la maturità. Nel 2011, la partecipazione al Grande Fratello le è valsa un posto in semifinale, che ha rappresentato una svolta importante. Dopo questa esperienza, ha partecipato a diversi programmi televisivi e ha deciso di intraprendere la carriera di attrice.

Per quanto riguarda la sua vita privata, la Pastorelli è nota per essere piuttosto riservata, quindi i dettagli sono limitati. È molto legata alla sua famiglia, soprattutto alla sorella Giulia. Per quanto riguarda le relazioni sentimentali, si dice che abbia avuto una relazione con Rudolf Mernone, concorrente dell’edizione del Grande Fratello a cui ha partecipato, per circa un anno. Attualmente non è chiaro se abbia una relazione o sia single; è certo che non è sposata e non ha figli.

Ilenia Pastorelli ha raggiunto la fama grazie ai suoi successi.

Ilenia Pastorelli ha raggiunto la notorietà nel 2011 dopo la partecipazione alla dodicesima stagione del Grande Fratello, che ha segnato l’inizio della sua carriera di successo nel mondo dello spettacolo. Ha debuttato al cinema nel film Lo chiamavano Jeeg robot, per il quale ha ricevuto il prestigioso David di Donatello come miglior attrice protagonista.

Successivamente ha recitato nel film Benedetta follia di Carlo Verdone, per il quale ha ricevuto il premio Kineo come migliore attrice protagonista alla 75ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia. Nel 2019 è stata vista in Non ci resta che il crimine e Brave ragazze, mentre nel 2021 ha collaborato con Fabio De Luigi in E noi come stronzi rimanemmo a guardare.

Nel 2022, l’attrice ha il ruolo di protagonista nel thriller di Dario Argento, Occhiali neri, e recita in C’era una volta il crimine di Massimiliano Bruno. Ha fatto anche diverse apparizioni televisive, come Adrian Live – This is the Story e Dance with Me. Inoltre, nel 2020 ha fatto parte della giuria de Il cantante in maschera.