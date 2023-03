“Inaccettabile situazione”: GF VIP 7, Giaele rivela tutto a Tavassi provocando il suo cedimento: “Non lo tollero”

Ci siamo quasi! Il pubblico è in trepidante attesa di scoprire chi sarà il vincitore di questa edizione del Grande Fratello Vip. I vipponi hanno espresso tutta la loro attesa in vista della finale del 3 aprile. Edoardo Tavassi ha confessato che arrivare in finale era il suo sogno e lunedì scorso il suo sogno si è avverato quando gli è stato concesso il pass.

Siamo felici che Giaele De Donà sia arrivato in finale e ci congratuliamo con lui per il risultato raggiunto. Gli altri concorrenti sono diventati sempre più frustrati nei confronti della triestina Nikita Pelizon e le loro critiche l’hanno portata a isolarsi sempre di più. Milena Miconi ha recentemente offerto il suo sostegno e ora Giaele ha la possibilità di influenzare l’esito della finale.

Giaele De Donà attende con ansia l’esito della finale.

Non fatevi ingannare, la finale di questa edizione del GF Vip House è quasi arrivata e i concorrenti sono in fibrillazione! Mentre le agenzie di scommesse hanno i loro favoriti – Oriana Marzoli ed Edoardo Tavassi, entrambi con quote tra 1,80 e 1,90 – Sofia Giaele De Donà ha un’arma segreta. Ha fatto un sogno che prevedeva l’andamento della finale e la risposta ha lasciato tutti a bocca aperta. Non perdetevi questa incredibile finale!

Giaele ha tenuto segreto il nome del vincitore del sogno, finché Edoardo e Micol non le hanno chiesto di rivelarlo. Poi ha detto: “Nikita! Ho fatto lo stesso sogno. Era così chiaro e vivido. Ho sentito il bisogno di venire a raccontarlo a tutti voi. Sono molto curiosa di vedere il risultato”. Il volto di Edoardo Tavassi era pieno di rammarico. Il protettore ha poi detto: “Speriamo di no”. Al che Giaele ha risposto: “Purtroppo è quello che ho sognato”.

Micol Incorvaia ha rivelato di aver fatto un sogno profetico sul vincitore, ma non ha voluto divulgarlo. Edoardo Tavassi ha poi sottolineato: “Tutto può succedere, però…” rendendo evidente come il trionfo di Nikita Pelizon rappresenti per lui la situazione peggiore. Ha affermato che Oriana ha ottime possibilità di arrivare in finale, ma in ogni caso questa versione è davvero imprevedibile. Tutti e tre hanno infine convenuto di essere contenti di aver avuto la possibilità di partecipare a questo viaggio insieme: “Non sarebbe stato lo stesso viverlo con degli estranei”.