Incidente a Mestre: Chi Sono gli 11 Feriti, tra Cui una Bimba di 3 Anni Ustionata Gravemente

La Svolta nel Caso dell’Incidente Mortale

Dopo la tragica perdita di 21 vite umane nell’incidente a Mestre, ora focalizziamo la nostra attenzione sui sopravvissuti. Undici persone sono rimaste ferite, alcune delle quali in condizioni molto gravi. Queste sono le informazioni che abbiamo sulla loro identità:

Feriti di Nazionalità Straniera

Gli undici feriti dell’incidente sono tutti stranieri, e tra loro ci sono diversi minori. Ecco una panoramica delle loro nazionalità:

Quattro ucraini, di cui due donne, un uomo e una minore.

Un tedesco.

Una francese.

Un croato.

Una coppia spagnola.

Due minori, un maschio e una femmina, di origine austriaca.

La Speranza del Recupero

Molti dei feriti sono stati ricoverati in terapia intensiva o sono stati sottoposti a interventi chirurgici. L’ospedale dell’Angelo di Mestre ha ricevuto sei feriti, quattro dei quali sono in condizioni gravi e sono stati posti in rianimazione. La maggior parte dei feriti è di nazionalità ucraina, ad eccezione di uno che è tedesco.

L’incidente ha scosso profondamente la comunità internazionale, e molti parenti delle vittime e dei feriti stanno arrivando dalla loro terra d’origine per fornire supporto e riconoscimento delle vittime. Le nazionalità coinvolte sono ucraine, tedesche, francesi, croate, spagnole e austriache.

Assistenza Psicologica per le Vittime

I feriti dell’incidente stanno vivendo una fase di shock, con ricordi confusi e agitazione, comuni in seguito a un evento traumatico. Gli psicologi stanno lavorando per offrire sostegno emotivo e aiuto ai familiari delle vittime e dei feriti, aiutandoli a comprendere la situazione e a soddisfare le loro necessità immediate.

Mentre le indagini continuano a cercare di capire le cause dell’incidente, la priorità ora è assistere i feriti e le loro famiglie in questo momento di grande difficoltà.