Ti ricordo chi è Luca Trapanese? Età, figlia, compagno, lavoro e dove vive

Chi è Luca Trapanese?

Luca Trapanese è una figura straordinaria nota al grande pubblico per essere stato il primo genitore omosessuale in Italia ad adottare una bambina affetta dalla sindrome di Down, Alba. Nato il 14 Gennaio 1977 a Napoli, Luca Trapanese è molto di più di questa notorietà. La sua storia è un esempio di forza, amore e dedizione.

Una Carriera Dedicata alla Solidarietà

A 44 anni, Luca Trapanese ha una carriera variegata e significativa. Appassionato di viaggi e acquerelli fin da giovane, ha esplorato il mondo, con particolare attenzione all’India e all’Africa, sin dall’età di 14 anni. La sua formazione accademica lo ha portato a conseguire una laurea in Lettere presso l’Istituto Universitario Suor Orsola Benincasa di Napoli e successivamente una seconda laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione.

Il volontariato è sempre stato una parte fondamentale della vita di Trapanese. Ha collaborato con l’Associazione delle suore di Maria Teresa, coordinando progetti in paesi in via di sviluppo. La sua fede cattolica lo ha legato profondamente ai giovani disabili attraverso il volontariato con i treni bianchi per Lourdes.

Nel 2007, Luca Trapanese ha fondato “A ruota libera Onlus” insieme a Edoardo Salvarese. Quest’associazione benefica, con sede a Napoli, si impegna a creare progetti e opportunità per le persone con disabilità. Tra i risultati più notevoli ci sono il Borgo Sociale e la Casa di Matteo, una comunità e una casa famiglia dedicati a coloro che ne hanno bisogno. Attualmente, Luca Trapanese ricopre il ruolo di Assessore al Welfare per il Comune di Napoli, impegnandosi nella riforma delle leggi sull’adozione.

La Vita Privata e l’Adozione di Alba

La paternità è sempre stata una riflessione importante per Luca Trapanese. Quando nel 2017 gli fu proposta l’adozione di Alba, una neonata con sindrome di Down abbandonata dalla madre, non ci pensò due volte. Nonostante avesse considerato l’adozione o la maternità surrogata con il suo ex compagno, dopo la fine della loro relazione di undici anni, Trapanese decise di affrontare questa sfida da solo.

Sentiva un profondo desiderio di essere padre e sapeva che era pronto ad accogliere un figlio con disabilità, dato che questa tematica aveva sempre avuto un posto speciale nella sua vita. L’adozione di Alba non solo lo ha reso il primo uomo single e omosessuale in Italia ad adottare una bambina con sindrome di Down, ma ha anche offerto una piattaforma per sensibilizzare il pubblico su questioni delicate come la disabilità e l’omosessualità. Tramite il suo profilo Instagram, seguito da oltre 400.000 persone, Luca Trapanese condivide immagini toccanti della sua vita quotidiana con Alba, diffondendo un messaggio di amore e inclusione.