Incidente Casal Palocco, auto veloci vietate per i giovani: Nuove restrizioni e sanzioni più severe - Controcopertina

Un cambiamento significativo è in arrivo nel Codice della Strada italiano, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza stradale e prevenire incidenti. Le nuove regole prevedono restrizioni per i neopatentati, l’ergastolo della patente per i recidivi nell’uso di alcool o droga, nonché la sospensione immediata per l’uso del cellulare al volante.

1. Restrizioni per i neopatentati:

I neopatentati dovranno aspettare tre anni prima di poter guidare auto di grossa cilindrata. Durante i primi tre anni di patente, potranno guidare veicoli con un rapporto peso/potenza massimo di 55 kW per tonnellata e una potenza massima di 70 kW (95 cavalli). In precedenza, questa limitazione durava solo un anno.

2. Sanzioni più severe per gli infrattori:

Le sanzioni per gli infrattori sono state rafforzate. Oltre alla sospensione immediata per l’uso del telefono durante la guida, è in arrivo l’introduzione dell’alcolock, un dispositivo che blocca l’avvio dell’auto se il conducente ha un tasso alcolico superiore a zero. Questo dispositivo sarà obbligatorio solo per coloro che hanno commesso gravi infrazioni.

3. Ergastolo della patente:

Un punto chiave del nuovo Codice della Strada è l’ergastolo della patente, ovvero la revoca a vita per chi commette violazioni gravi, come guidare sotto l’effetto di sostanze o in stato di ebrezza. Questa sanzione estrema è considerata essenziale per contrastare gli incidenti del sabato sera. Inoltre, i minorenni dovranno attendere fino a 24 anni per ottenere la patente di guida.

4. Miglioramenti per la sicurezza stradale:

Il governo prevede l’introduzione di un kit unico per la polizia, in grado di rilevare immediatamente l’uso di sostanze stupefacenti o l’abuso di alcol. In caso di risultato positivo, la patente verrà ritirata immediatamente e sarà necessario chiamare un taxi per tornare a casa. Verranno introdotte sanzioni più severe per la sosta selvaggia su strisce pedonali o spazi per disabili e per la guida contromano. Saranno aumentate le ore minime di guida richieste per conseguire la patente, portandole a 12, al fine di aumentare l’esperienza degli automobilisti sulle strade.

5. Uniformità degli autovelox:

Gli autovelox e i relativi segnali che indicano la loro presenza saranno uniformati a livello nazionale. L’obiettivo è evitare contestazioni in caso di dispositivi poco visibili o mal segnalati. Sarà introdotta una nuova segnaletica che indicherà chiaramente la presenza dell’autovelox e il limite di velocità. Inoltre, verranno introdotte norme a tutela dei ciclisti, come l’obbligo di mantenere una distanza di almeno un metro e mezzo durante i sorpassi.

Il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, è convinto che su alcune tratte stradali italiane con un basso tasso di incidenti, soprattutto in orari specifici e con più corsie, sia possibile aumentare il limite di velocità controllato dagli attuali 130 chilometri orari.

L’obiettivo principale di queste nuove misure è salvare vite e migliorare la sicurezza su strada. Sarà importante rispettare le nuove regole per garantire un ambiente stradale più sicuro per tutti.