Nel pomeriggio di Natale, intorno alle 16:40, si è verificato un tragico incidente frontale vicino a Barberino di Mugello, Firenze, che ha causato la morte di tre persone, tra cui una giovane coppia di 29 anni. L’impatto è stato così violento che le due vetture coinvolte hanno preso fuoco.

L’intervento delle Autorità

Sul luogo dell’incidente sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, il distaccamento di Barberino del Mugello, i Carabinieri della Compagnia di Borgo San Lorenzo e i soccorsi del 118. La strada è stata chiusa per diverse ore al fine di consentire alle autorità di indagare sulle cause dell’incidente.

Le Vittime

I primi soccorritori hanno estratto un uomo da una delle auto coinvolte, ma purtroppo è stato constatato che era già deceduto. Lo stesso destino è toccato agli altri due occupanti dell’altra vettura. Le vittime sono state identificate come un uomo di 58 anni di nome Leonardo Nutini, e una coppia di 29enni, Ester Raccampo e Edoardo Lombardi.

Ester Raccampo, una giovane insegnante di italiano presso la scuola media “Lorenzo de’ Medici” di Barberino, è stata descritta come molto apprezzata dai suoi studenti e colleghi. Edoardo Lombardi, suo compagno, originario di Pistoia, era uno studioso laureato in scienze storiche presso l’Università degli Studi di Firenze. Nonostante la sua giovane età, aveva collaborato in passato con l’Istituto storico della Resistenza e dell’Età contemporanea (Isrpt) di Pistoia.





Un terzo individuo è rimasto coinvolto nell’incidente ed è stato ferito, ma fortunatamente le sue ferite non sembrano metterlo in pericolo di vita.

Questo tragico incidente ha scosso la comunità locale e le autorità stanno continuando a indagare per comprendere appieno le circostanze che hanno portato a questa terribile perdita di vite umane.