Alessandro Cecchi Paone, il rinomato giornalista e divulgatore scientifico 62enne, e Simone Antolini, un imprenditore di 23 anni, hanno recentemente celebrato la loro unione civile a Napoli. La coppia ha scelto di condividere questo importante momento della loro vita sui social, pubblicando una foto significativa dello scambio degli anelli.

Una Cerimonia Gioiosa e Colorata

La cerimonia è stata celebrata il 22 dicembre al Maschio Angioino di Napoli, ed è stata un evento gioioso e colorato. La coppia ha scelto di condividere questo importante passo con amici, attivisti e familiari, tra cui l’ex moglie di Cecchi Paone, Cristina Navarro, e la cugina di Antolini, Ilenia Antolini. L’atmosfera era pervasa da un senso di speranza e serenità.

Da Napoli a Fermo: Un Giro Festoso

Dopo la cerimonia a Napoli, la coppia ha fatto tappa nella città natale di Simone, Fermo. Qui sono stati accolti calorosamente dai cittadini e hanno avuto l’onore di incontrare il sindaco Paolo Calcinario. Questo giro festoso è stato un momento speciale per condividere la loro gioia con la comunità.





Un Messaggio di Uguaglianza e Futuri Progetti

Alessandro Cecchi Paone ha sottolineato l’importanza di celebrare la loro unione civile a Napoli, una città che rappresenta inclusività, amore e famiglia. Ha espresso il desiderio di promuovere il matrimonio egalitario e l’adozione per coppie gay e single in Italia, sottolineando l’importanza dei diritti e dell’uguaglianza per tutti. La coppia ha anche una figlia di 5 anni, Melissa, e Cecchi Paone è determinato a garantire ulteriori protezioni legali e formali per la loro famiglia.

Questa unione civile è stata una celebrazione dell’amore e dei diritti, e la coppia ha ricevuto numerosi auguri di felicità da parte dei loro sostenitori sui social.