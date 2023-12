Una tragica carambola tra quattro veicoli ha portato a uno schianto devastante nella periferia di Taranto, il pomeriggio del 24 dicembre. Il bilancio è stato estremamente doloroso, con la perdita di una giovane coppia di fidanzati, rispettivamente di 25 e 23 anni, e il ferimento grave di un altro automobilista, trasportato in codice rosso all’ospedale più vicino.

Il Fatale Incidente

Ancora non chiara è la dinamica precisa dell’incidente, ma ciò che hanno trovato di fronte i soccorritori è stato un vero e proprio inferno di fuoco e lamiere. Le auto coinvolte nella tragedia includono una Bmw, che trasportava i due giovani deceduti, una Lancia Delta, una Kia e un furgone. Tra i veicoli, è stata la Bmw ad aver subito il peggior impatto, terminando la sua corsa contro un ulivo.

Le Vittime

I due giovani fidanzati tragicamente deceduti sono stati identificati come Melania Guarino e Vincenzo. L’incidente è avvenuto in via Michele Pierri, non lontano dal cantiere del nuovo ospedale. Quando gli altri automobilisti di passaggio hanno assistito all’incidente, hanno prontamente allertato i soccorsi. Tuttavia, purtroppo, non è stato possibile fare nulla per la giovane coppia. Melania è stata dichiarata morta sul posto, mentre Vincenzo, arrivato in ospedale in condizioni critiche, ha perso la vita pochi minuti dopo il suo arrivo.





Tra gli altri automobilisti coinvolti, il conducente della Kia ha riportato gravi ferite ed è stato trasportato in codice rosso in ospedale. Altre persone coinvolte nell’incidente hanno riportato ferite, ma le loro condizioni non sono considerate critiche.

Indagini in Corso

Le forze dell’ordine stanno attualmente conducendo indagini per determinare la dinamica precisa dell’incidente che ha portato a questa tragedia. La Vigilia di Natale ha portato un lutto straziante alle famiglie delle vittime e alla comunità locale.