Incredibile scoperta: il cancro al pancreas sconfitto definitivamente grazie a una rivoluzionaria terapia

Un’Innovativa Terapia per il Cancro al Pancreas

Un team di ricercatori provenienti dal Dipartimento di Ingegneria Biomedica dell’Università di Duke, in collaborazione con il Dipartimento di Oncologia delle radiazioni e di Farmacologia e Biologia del Cancro del Centro Medico Duke, ha sviluppato una nuova tecnica per combattere il tumore al pancreas. Questa terapia coinvolge l’impianto di una sostanza simile al gel, composta da polipeptidi simili all’elastina (ELP), direttamente sulla massa tumorale in modelli murini (topi). Questa sostanza attacca direttamente il tumore senza che le radiazioni colpiscano altri tessuti sani circostanti.

Caratteristiche del Biogel

Il biogel è composto da catene sintetiche di aminoacidi in stato liquido che, a temperatura ambiente, assume lo stato gelatinoso una volta esposto al calore dell’organismo umano. Gli scienziati hanno deciso di utilizzare radionuclidi di iodio-131, un isotropo radioattivo dello iodio che rilascia radiazioni beta. Il deposito di biogel si degrada trasformandosi in aminoacidi, che vengono assorbiti dall’organismo non prima che lo iodio-131 sia decaduto in una forma innocua di xeno.

Il Ruolo del Biogel nella Terapia

Il biogel funge da “guscio protettivo” che permette l’azione delle radiazioni per il tempo necessario e senza far danni. La radiazione beta migliora anche la stabilità del biogel ELP, permettendo al deposito di durare più a lungo e rompersi solo dopo che la radiazione si è esaurita.

Risultati dei Test su Modelli Murini

I risultati dei test su modelli murini sono stati molto promettenti. Dopo la somministrazione ai topi malati, la risposta è stata positiva al 100%: tutti i tumori hanno reagito alla combinazione del farmaco con lo iodio-131. L’80% dei casi ha portato alla completa eliminazione del cancro al pancreas, senza ulteriori effetti collaterali degni di nota.

Cancro al Pancreas: Sintomi e Prospettive

Il tumore al pancreas è noto per non dare segni particolari in fase precoce. I sintomi più evidenti si presentano quando il tumore si è già diffuso agli organi vicini. Questi includono perdita di peso e appetito, colorazione gialla degli occhi e della pelle, dolore all’addome, debolezza, nausea e vomito.

Attualmente, solo una piccola percentuale dei pazienti (20%) può sottoporsi ad asportazione chirurgica quando la malattia viene identificata in tempo e il tumore è ancora localizzato. Tuttavia, anche in questi casi, le probabilità di successo non sono entusiasmanti.

Nonostante queste sfide, gli studi recenti dimostrano che gli scienziati stanno lavorando sodo per trovare una cura efficace per il cancro al pancreas. Questi risultati preliminari rappresentano un passo significativo verso questo obiettivo.