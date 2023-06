Isola dei Famosi 2023: Ilary Blasi lascia la conduzione del reality? Scopriamo cosa è successo - Controcopertina

Il rumor sulla possibile partenza di Ilary Blasi

Un rumor che sta facendo il giro dei media ha scosso il mondo televisivo: sembra che Ilary Blasi potrebbe dire addio alla conduzione de “L’Isola dei Famosi”, il popolare reality show in onda ogni lunedì su Canale 5. A riportare la notizia è il settimanale Nuovo Tv, che sostiene che Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, non sia soddisfatto delle performance dell’ultima edizione del programma.

Le ragioni dietro il malcontento

Quali sarebbero le ragioni dietro il presunto malcontento del figlio di Silvio Berlusconi? Pare che il reality show abbia costi elevati rispetto agli ascolti ottenuti, che non sarebbero all’altezza delle aspettative. Inoltre, il programma ha dovuto affrontare diversi contrattempi legati a infortuni e ritiri di alcuni concorrenti, che hanno compromesso l’equilibrio tra le squadre e lo svolgimento delle prove.

L’atteggiamento di Ilary Blasi in discussione

Inoltre, sembra che l’atteggiamento di Ilary Blasi stia facendo storcere il naso a Pier Silvio Berlusconi. Si dice che la conduttrice non sia molto coinvolta nella conduzione del reality show e spesso scherzi sul fatto di voler tornare a casa presto per andare a dormire. Inoltre, non nasconde la sua poca simpatia per alcuni concorrenti. Resta da vedere se questo atteggiamento sia ben accolto da parte di Pier Silvio e se le voci che circolano sul suo cachet di circa 300.000 euro per edizione siano vere.

La sfida di stasera e i sondaggi

Questa sera, lunedì 5 giugno, andrà in onda la terzultima puntata de “L’Isola dei Famosi 2023”. La sfida vedrà Nathaly Caldonazzo e Fabio Ricci dei Jalisse contendersi la permanenza sull’isola. I due naufraghi sono stati nominati dai loro compagni di avventura e dovranno affrontare il televoto del pubblico da casa. Secondo i sondaggi sul web, Nathaly Caldonazzo sarebbe la favorita per rimanere in gioco grazie alla sua grinta e al suo spirito di adattamento, mentre Fabio Ricci potrebbe essere penalizzato dal suo carattere polemico e dalla scarsa partecipazione alle attività dell’isola. Sarà interessante scoprire chi avrà ragione. Non perdete la puntata di stasera su Canale 5.