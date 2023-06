Isola dei Famosi 2023: La battuta di Ilary Blasi su Cristina Scuccia - Controcopertina

La finale rivela la vittoria di Marco Mazzoli e un’inaspettata battuta di Ilary Blasi rivolta a Cristina Scuccia.

Nella serata di ieri, lunedì 19 giugno, Isola dei Famosi ha incoronato Marco Mazzoli come vincitore del reality. Durante il suo discorso di ringraziamento, il conduttore radiofonico ha espresso gratitudine a numerose persone e ha dedicato il suo successo a Paolo Noise, allo Zoo di 105 e a Chico Forti, quest’ultimo un ex produttore televisivo e velista italiano attualmente detenuto negli Stati Uniti per un caso di omicidio, su cui pesano dubbi sulla sua colpevolezza.

Mazzoli ha promesso di visitare Forti in carcere, ma sebbene molti abbiano apprezzato la sua vittoria, qualcuno ha espresso disappunto. Tra loro c’era Filippo Bisciglia, che avrebbe preferito che la compagna Pamela Camassa fosse la vincitrice. “Lo Zoo sta decidendo tutto, ragazzi. Complimenti per il lavoro che state facendo”, ha commentato il conduttore televisivo. Nel frattempo, durante la finale, Ilary Blasi ha preso di mira Cristina Scuccia.

Fin dal suo arrivo all’Isola dei Famosi, Cristina Scuccia è stata uno dei personaggi più interessanti per il pubblico. La sua storia di vita precedente come suora, la sua decisione di abbandonare il convento e intraprendere una nuova vita, e le presunte relazioni amorose sono stati argomenti di ferventi discussioni. Durante il reality, Cristina ha accennato a una relazione appena iniziata, senza mai svelare l’identità del suo partner.

Sia Vladimir Luxuria che Ilary Blasi hanno spesso chiesto a Cristina Scuccia di svelare almeno qualche dettaglio su questo “amore segreto”, ma la naufraga ha sempre mantenuto l’anonimato del suo compagno, affermando che “i germogli vanno protetti”. Nell’ultima puntata, però, la conduttrice ha affrontato nuovamente l’argomento, ma questa volta con una tagliente ironia.

Mentre Cristina Scuccia ribadiva: “Sta iniziando adesso…”, Ilary Blasi l’ha interrotta con una domanda scherzosa: “Ma non è che il suo cognome è Caltagirone? Ogni tanto…”. Il riferimento all’ex fidanzato immaginario di Pamela Prati lascia intendere che Ilary, insieme ad altri spettatori, potrebbe pensare che Cristina abbia inventato questa storia per attirare l’attenzione su di sé. Dai commenti sui social, è evidente che molti spettatori condividano questo dubbio: “Ha ragione, secondo me è il fratello di Mark #Isola” e “Finta! Falsa! Che brutta persona!”. La diretta interessata, tuttavia, non ha risposto alla provocazione durante la trasmissione in diretta.