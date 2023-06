Oroscopo Paolo Fox 21 giugno 2023, le previsioni complete - Controcopertina

Ariete

Questa è una giornata complicata. Potresti avere problemi con un capo, i tuoi genitori o qualcuno in una posizione di autorità. Tuttavia, al lavoro le cose stanno andando bene e godrai della cooperazione degli altri in qualsiasi compito tu abbia in mente. Non iniziare nulla di nuovo. Fai attenzione e non essere negligente nelle tue circostanze attuali. Sei prigioniero di sentimenti possessivi. Fai attenzione che questo non influisca sul tuo partner. Oggi sarete semplicemente troppo sensibili. Cerca di avere una prospettiva alla luce della realtà.

Toro

Mentre questa dovrebbe essere una giornata giocosa in cui potresti divertirti a insegnare sport o qualsiasi argomento ai più giovani, potrebbero sorgere discussioni su politica o questioni familiari. Una conversazione cuore a cuore con qualcuno a te molto caro ti darà una spinta eccezionale. Se sei single, incontri inaspettati si preannunciano nel prossimo futuro. Questo è un ottimo momento per fare ricerca generale e networking, quindi vai in quella direzione.

Gemelli

Questa è una giornata divertente perché le attività e le conversazioni familiari saranno incoraggianti e di supporto, forse anche eccitanti. Non rifuggire dai cambiamenti che devono essere fatti perché è una meravigliosa opportunità per andare avanti. Nuovi contatti apriranno nuovi orizzonti per te. Sarai più disposto a pensare di portare la tua carriera in una nuova direzione e fare un cambiamento radicale. Sei al top della forma. Rilassati e ricarica le batterie trascorrendo del tempo all’aria aperta.

Cancro

Rivaluta la situazione in modo diverso e non rimanere in silenzio su ciò che vuoi veramente. Devi affermare te stesso. Psicologicamente, sei al top della forma. Fare un’attività per il tempo libero sarebbe una buona opzione. La tua famiglia sarà al centro dell’attenzione. Hai conversazioni costruttive con i tuoi cari. Non esitate a chiedere consigli intorno a voi e ricordate che anche la saggezza degli anziani più esperti può essere utile, purché sappiate ascoltarli.

Leone

Oggi questioni controverse possono dar luogo a discussioni. Sii intelligente e stai lontano da loro. Tuttavia, se sei alla ricerca di determinate conversazioni, potresti sentire alcune interessanti opportunità di avanzamento lavorativo. Il tuo radar emotivo è terribilmente acuto e ti rende più selettivo del solito. Non tagliarti. C’è molto da fare intorno a te. Non concentrarti troppo sulla tua vita amorosa. Può essere dannoso. Fai un passo indietro e ne trarrai beneficio.

Vergine

Oggi i combattimenti degli amanti possono svolgersi tra i membri del tuo segno. Allo stesso modo, eventi sportivi e piani sociali possono farti inciampare. Fortunatamente, una volta che vedi l’intera immagine, collegherai tutto insieme in modo positivo. Troverai facile immergerti nel lavoro che utilizza il tuo cervello. Il consiglio di qualcuno più informato ti permetterà di prendere una buona decisione finanziaria. Essere di mentalità aperta ti aiuterà a sentirti più rilassato e sicuro.

Bilancia

Oggi la ricerca silenziosa o le conversazioni dietro le quinte con qualcun altro ti solleveranno il morale. Devi sapere quando tenere e quando ritirare. La tua visione a lungo termine sta diventando più chiara e hai una prospettiva migliore su come superare le afflizioni. Controlli meglio le tue emozioni e migliorerai i tuoi livelli di energia. Sarai disposto a fare qualsiasi cosa per compiacere e soddisfare il tuo partner, ma lui / lei si aspetta di più da te. Comportati come un signore / signora, non te ne pentirai.

Scorpione

Stai perdendo troppo tempo in questioni insignificanti e questo è estenuante. Non dovresti cercare oltre per conoscere le ragioni della tua stanchezza. Hai bisogno di una pausa dalla vita di tutti i giorni e poterlo fare ti porterà fortuna. Nuove esperienze ti aspettano. Le tue idee innovative sono buone. Non esitate a discuterne con chi vi circonda per cercare di renderli realtà. La tua vita amorosa brilla intensamente. La fortuna favorirà gli incontri gioiosi, non sarà necessario dare un volto o abbellire la verità, basta essere se stessi.

Sagittario

È una giornata di intensa riflessione, a volte di conflitti nascosti, ma anche di una buona lucidità che dovrebbe aiutarti a prendere buone decisioni. Stai vedendo le cose in un modo più positivo. Questo ti permetterà sicuramente di usare il tuo talento per aiutare gli altri. Non sembrare troppo freddo solo perché vuoi mantenere le distanze. Questo ti separerà dai tuoi colleghi. Senti un immenso bisogno di sicurezza emotiva. Non è male ammettere alcune debolezze.

Capricorno

Questo è un grande giorno per studiare, viaggiare e parlare con persone di diversa estrazione. Sarà anche positivo per le tue ambizioni, se sei disciplinato e sali di posizioni, poiché l’ambiente si presta ad esso. Tuttavia, non cercare di affrontare tutte le sfide contemporaneamente. Il tuo buon umore ti rende più aperto con gli altri. La novità entrerà nella tua vita. Avrai l’opportunità di dimostrare che sei impegnato nel lavoro di squadra. È tempo di mostrare agli altri che sei al loro livello.

Acquario

Oggi sarai in grado di affrontare quei compiti che ti aspettano a testa alta. Non lasciarti influenzare dalle cose che senti e prendi le tue decisioni. Fare altrimenti sarebbe contro di te. Sei spinto all’azione, ma non guardare dall’alto in basso coloro che non condividono la tua energia. Il sostegno di alcune persone ti aiuterebbe a consolidare ulteriormente la tua posizione finanziaria. Stai facendo concessioni per mantenere la pace nella tua relazione. Ora è il momento di risolvere i problemi che stanno inquinando la tua vita.

Pesci

Hai idee precise, soprattutto per i tuoi progetti di gruppo. La tua natura socievole ti porta fortuna. Non esitate a cercare nuove amicizie. Questo è un buon momento per affrontare compiti difficili. Presta maggiore attenzione ai dettagli tecnici che si presentano. Il cielo ti insegna a dare sfumature ai tuoi sentimenti. Sei aperto a qualsiasi proposta che il tuo partner ti fa. Saprai come darti incoraggiamento proprio quando ne hai bisogno. La loro fiducia e gratitudine sono reali e presto ne avrete la prova.