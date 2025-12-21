Papa Leone XIV studia il tedesco e gioca online nelle notti insonni. Il fratello: “Spesso è sveglio alle tre”





In un’intervista esclusiva al National Catholic Reporter, John Prevost, fratello di Papa Leone XIV, ha condiviso dettagli sorprendenti sulla vita personale del pontefice. Secondo quanto raccontato, Leone XIV trascorre le notti insonni dedicandosi a giochi di parole online, un’attività che ha catturato l’attenzione dei media e degli utenti di social media. Questa informazione conferma anche le speculazioni emerse su Reddit lo scorso autunno, secondo cui il Papa avrebbe utilizzato l’app Duolingo per imparare il tedesco durante le ore notturne.





Nell’intervista, John Prevost ha fornito un ritratto intimo del primo pontefice statunitense, descrivendo i momenti condivisi insieme durante la loro infanzia in Illinois fino all’elezione papale dell’8 maggio 2025. Prevost ha parlato della volontà della Chiesa cattolica di avvicinarsi sempre di più alle persone, continuando il lavoro intrapreso dal suo predecessore, Papa Francesco. Ha raccontato aneddoti sulla loro vita familiare, inclusi litigi infantili e la passione per lo sport, evidenziando anche un’abitudine che entrambi condividono: la difficoltà a dormire.

Quando l’intervistatore ha chiesto se Papa Francesco fosse un tipo mattiniero, John ha risposto: “Si alza ancora prima delle sei. So che se si sveglia nel cuore della notte, gioca a Words with Friends e io gli dico: ‘Cosa ci fai a giocare a questo alle tre?’. Non riuscivo a dormire.” Questa immagine del Papa intento a giocare con il suo smartphone o tablet ha rapidamente fatto il giro del web, suscitando curiosità e divertimento.

Inoltre, il fratello ha confermato una teoria già circolata online, secondo cui Leone XIV sarebbe attualmente impegnato nello studio del tedesco: “Non ne ho dubbi, perché al momento sta studiando il tedesco.” Questo ha portato a un rinnovato interesse per un account di Duolingo associato al nome di Robert Prevost, che alcuni utenti di Reddit hanno identificato come quello del Papa. Questo account, attivo dal gennaio 2014, aveva mostrato segni di inattività per un lungo periodo, ma recentemente ha ripreso ad accumulare punti, suggerendo un uso attivo.

Il profilo di Duolingo non solo consente di apprendere nuove lingue, ma permette anche agli utenti di interagire tra loro, condividendo progressi e obiettivi. L’account di Robert Prevost ha raggiunto oltre 30.000 punti in breve tempo, il che ha portato a speculazioni sulla salute del Papa, con utenti che si sono chiesti: “Santo Padre, che fai ancora sveglio alle tre?” Nonostante queste domande, Papa Leone XIV non ha mai risposto pubblicamente, e la teoria sull’uso di Duolingo sembrava essere stata accantonata fino a quando John Prevost non l’ha confermata.

Il racconto di John Prevost non solo offre uno sguardo più personale sulla vita del Papa, ma mette in luce anche un aspetto inedito della sua personalità. La sua passione per i giochi di parole e l’apprendimento delle lingue mostra un lato umano e accessibile, in contrasto con l’immagine tradizionale di un pontefice. La scelta di utilizzare un’app per l’apprendimento delle lingue durante le notti insonni potrebbe riflettere un desiderio di rimanere connesso e aggiornato, nonostante le pressioni e le responsabilità del suo ruolo.



