Andrea Delogu in lacrime a Ballando per la morte del fratello: “Qui ho messo in pausa il dolore che mi aspetta”





Sabato 20 dicembre, Andrea Delogu ha chiuso il suo percorso a Ballando con le stelle, un’esperienza profondamente influenzata dalla tragica morte del fratello, avvenuta in un incidente. Questo evento ha costretto la conduttrice a una pausa temporanea dalla competizione, ma ora, con il senno di poi, è convinta di aver fatto la scelta giusta nel tornare: “Ho messo in pausa quello che dovrò affrontare, ma tornare è stata la decisione migliore.”





Delogu ha raccontato quanto sia stato fondamentale rientrare in gara dopo il lutto. La morte del fratello, avvenuta il 30 ottobre, ha rappresentato un momento devastante nella sua vita, portandola a mettere in discussione la sua partecipazione al programma di Rai1. Tuttavia, il suo ritorno in pista si è rivelato una scelta salvifica. “Tornare dopo quello che è successo per me è stato tutto, era importante per me sentire che potevo ancora vivere e far vedere alla mia famiglia che ci sono,” ha spiegato.

Nel corso dell’intervista, Delogu ha evidenziato come abbia scelto di affrontare il dolore con consapevolezza, rimandando il confronto con la sua perdita per poter continuare a ballare. “Ho messo in pausa quello che dovrò affrontare, ma tornare è stata la decisione migliore che potessi prendere,” ha dichiarato, sottolineando l’importanza di non fuggire dalle emozioni difficili.

Un elemento chiave del suo ritorno è stato il sostegno di Nikita Perotti, il maestro di ballo che l’ha accompagnata durante tutta l’avventura. Delogu ha riconosciuto quanto sia stato determinante il suo supporto in un momento così delicato: “Non avrei mai deciso di tornare senza Nikita, non ha mai cercato di convincermi, mi ha ascoltata, è stata una fortuna da incontrare in un momento così.” La loro sinergia sul palco è stata evidente e ha contribuito a rendere la sua esperienza più significativa.

Dopo una delle loro esibizioni, la giurata Selvaggia Lucarelli ha scherzato sul legame tra Delogu e Perotti, affermando: “Sai che sei dentro un amore tossico, sei preso da questa strega ammaliatrice che ti ha rapito.” Questo commento ha aggiunto un tocco di leggerezza a un momento altrimenti carico di emozioni.

La finale di Ballando con le stelle ha rappresentato un’importante occasione per Andrea Delogu non solo per esprimere il suo talento, ma anche per onorare la memoria del fratello. La sua partecipazione al programma è diventata un modo per affrontare il dolore e per dimostrare a se stessa e alla sua famiglia che la vita continua, nonostante le avversità.

Concludendo il suo intervento, Delogu ha parlato dell’importanza di affrontare la vita con coraggio e determinazione. La sua esperienza a Ballando è stata non solo una competizione di danza, ma anche un viaggio di crescita personale, in cui ha imparato a gestire le sue emozioni e a trovare la forza per andare avanti. La sua storia è un esempio di resilienza e della capacità di trasformare il dolore in una fonte di motivazione.



