È importante fare chiarezza su questo tema, perché l’articolo mescola elementi reali con affermazioni esagerate o imprecise.

15/02/2026
Il tumore del collo dell’utero (cervicale) è causato principalmente dall’infezione persistente da HPV (Papillomavirus umano). Non è causato direttamente dal comportamento “egoista” del marito, ma alcune abitudini del partner possono influire sul rischio.



Vediamo cosa è scientificamente corretto e cosa va ridimensionato.

1️⃣ Fumo e fumo passivo

Parzialmente corretto

Il fumo di sigaretta è un fattore di rischio riconosciuto per il tumore cervicale.

  • Nelle donne fumatrici, le sostanze tossiche del tabacco si accumulano nel muco cervicale.

  • Il fumo indebolisce il sistema immunitario, rendendo più difficile eliminare l’HPV.

  • Il fumo passivo può avere effetti negativi sulla salute generale.

👉 Tuttavia, dire che “ogni sigaretta del marito aumenta direttamente il rischio di tumore cervicale della moglie” è un’esagerazione. Il rischio aumenta soprattutto se la donna fuma o è esposta in modo cronico e intenso al fumo passivo.

2️⃣ Rifiutare il preservativo

Questo è il punto più importante e scientificamente fondato

L’HPV si trasmette per contatto sessuale.
L’uso del preservativo:

  • Riduce significativamente il rischio di trasmissione dell’HPV

  • Protegge da altre infezioni sessualmente trasmissibili (IST)

  • Riduce infiammazioni croniche che possono favorire alterazioni cellulari

⚠️ Nota importante: il preservativo non protegge al 100% dall’HPV, perché il virus può trasmettersi anche per contatto pelle-pelle nelle aree non coperte.

Quanto alla contraccezione ormonale:

  • L’uso molto prolungato (oltre 5–10 anni) è stato associato a un lieve aumento del rischio di tumore cervicale.

  • Ma riduce il rischio di tumore ovarico e dell’endometrio.

Non è corretto presentare la pillola come “pericolosa” senza contesto: il bilancio rischi-benefici va valutato con un medico.

3️⃣ Rapporti durante le mestruazioni

⚠️ Qui il testo è fuorviante

Non esiste evidenza solida che i rapporti durante le mestruazioni causino tumore cervicale.

È vero che:

  • Durante il ciclo la cervice è leggermente più aperta

  • Può esserci un rischio leggermente maggiore di infezioni in caso di scarsa igiene o partner infetto

Ma:
❌ Non è dimostrato che questo aumenti direttamente il rischio di tumore cervicale.

Il fattore chiave rimane sempre l’HPV persistente.

🎯 Cosa conta davvero nella prevenzione

La prevenzione del tumore cervicale si basa su:

  • ✅ Vaccinazione contro HPV (raccomandata sia per donne che per uomini)

  • ✅ Pap test regolare

  • ✅ HPV test

  • ✅ Uso del preservativo

  • ✅ Evitare il fumo

  • ✅ Controlli ginecologici periodici

💡 Messaggio corretto

Il tumore cervicale non è “colpa del marito”.
Ma un partner responsabile può:

  • Vaccinarsi contro HPV

  • Usare protezione

  • Evitare il fumo

  • Non mettere pressione sessuale

  • Sostenere i controlli medici

La salute sessuale è una responsabilità condivisa.

Se vuoi, posso anche spiegarti:

  • come funziona davvero l’HPV

  • quanto è comune

  • oppure quali sintomi non bisogna ignorare



