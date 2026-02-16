Federico Frusciante è morto: lo youtuber e critico di cinema aveva 52 anni





Fu un volto noto a chi navigava nell’universo YouTube. Se n’è andato Federico Frusciante, voce fuori dal coro nel panorama della critica cinematografica italiana. Gestiva una storica videoteca a Livorno, luogo quasi mitico per gli amanti del cinema. Faceva parte de “I Criticoni”, gruppo diventato popolare sui social network con il passare degli anni. La sua scomparsa lascia un vuoto difficile da riempire.





Chi era davvero quest’uomo così legato alle immagini in movimento

A comunicare la notizia è stata la sua famiglia, tramite i canali online che aveva sempre frequentato con costanza. Da oltre dieci anni lavorava a quel progetto, piano piano trasformandosi in una presenza unica e fuori dagli schemi nel mondo dei critici cinematografici italiani. Con lui c’erano il giornalista Francesco Alò, lo youtuber mr. Marra e Victorlaszlo88, uniti da uno sguardo sul cinema mai banale né ripetitivo. La conferma del decesso è arrivata proprio dai post pubblicati dai cari.

Oggi se n’è andato Federico. Una notizia pesante arriva dai suoi canali online, dove si parla di un vuoto improvviso. Lunedì 16 febbraio, dalle tre del pomeriggio, sarà possibile trovarlo alla camera ardente al Cimitero dei Lupi a Livorno. Fino alle dodici del giorno dopo. Il suo nome completo è legato a una data: 28 agosto 1973. Nasce così a Pontedera, in provincia di Pisa. Per tanti anni ha tenuto aperta Videodrome, negozio d’epoca per appassionati di film, fermo definitivamente nel 2022 dopo più di due decenni sul posto.

Prima di sparire dagli schermi, aveva provato strade diverse dentro il mondo della recensione

Artista cresciuto nella scena post-punk, passato poi al cinema senza mai lasciare la musica. Le sue collaborazioni appaiono su testate specializzate nel settore filmico nazionale. A renderlo popolare non sono stati solo i ruoli recitati, ma soprattutto i contenuti online. Tra questi, spiccano approfondimenti che mescolano cult movie dell’orrore e pellicole storiche.



