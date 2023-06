"Isola dei Famosi 2023: "Quanti Soldi andranno al Vincitore? Scopriamolo!" - Controcopertina

L’attesa è finita! L’edizione 2023 dell’Isola dei Famosi è giunta al suo epilogo e presto Ilary Blasi svelerà il nome del vincitore che si aggiudicherà il montepremi. L’appuntamento è fissato per lunedì 19 giugno, in diretta e in prima serata. I finalisti certi, che sono stati nominati venerdì scorso, sono Pamela Camassa, Andrea Lo Cicero e Marco Mazzoli. Al televoto e quindi a rischio eliminazione si trovano Cristina Scuccia e Luca Vetrone. Uno dei due dovrà lasciare immediatamente la Palapa, a un passo dalla meta.

Tuttavia, nessuno dei naufraghi sospetta il ritorno in gara di Alessandra Drusian. Durante la semifinale, infatti, ha sconfitto Nathaly Caldonazzo nel televoto e si è trovata da sola sull’Ultima Spiaggia senza che gli altri concorrenti sapessero nulla. Inoltre, secondo le anticipazioni, i partecipanti riceveranno una sorpresa dai loro cari. Dopo mesi di lontananza, avranno finalmente l’opportunità di riabbracciarli sulle spiagge dell’Honduras.

Montepremi dell’Isola dei Famosi 2023: Quanti Soldi andranno al Vincitore?

Ma chi sarà il vincitore dell’Isola dei Famosi 2023? Secondo i bookmakers, il favorito è Marco Mazzoli. Le quote parlano chiaro: Eurobet dà Andrea Lo Cicero a 7.00, Alessandra Drusian a 6.00. Seguono Cristina Scuccia e Pamela Camassa rispettivamente a 5.00 e 4.00. Marco Mazzoli è quotato a 1.35.

Anche la Snai conferma Marco Mazzoli al primo posto, con una quota di 1.45. Un sondaggio lanciato dal sito di Novella 2000 ha ottenuto risultati identici, indicando Marco Mazzoli come il probabile vincitore di questa edizione dell’Isola dei Famosi. Tuttavia, solo il verdetto che sarà annunciato da Ilary Blasi in diretta ci darà la certezza.

Indipendentemente da chi si aggiudicherà la vittoria, qual è il montepremi dell’Isola dei Famosi 2023? La somma ammonta a 100.000 euro, anche se non tutti finiranno nelle tasche del vincitore. La metà, quindi 50.000 euro, sarà devoluta a un’associazione di beneficenza a scelta del vincitore, seguendo lo stesso principio adottato nel GF Vip. Questo dimostra l’impegno del programma nell’aiutare cause importanti e sostenere opere di beneficenza.