Oroscopo Paolo Fox domani 20 giugno 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

Questa sarà una buona giornata per le questioni lavorative, materiali e sociali, anche in cui potrebbero essere risolte preoccupazioni o problemi di altri tempi. Diversa sarà invece la situazione per le vostre relazioni affettive e per la vita intima, dove magari le cose non sono così chiare o avete appena subito una delusione.

Toro

Il passaggio di Giove nel vostro segno vi porterà fortuna e vi porterà a vivere un buon momento, soprattutto in ambito lavorativo, materiale e sociale. Ma perché tutto vada bene devi essere un po’ più sospettoso, hai dei nemici nascosti che ti fanno credere che siano tuoi amici dall’esterno, e ti attaccheranno quando meno te lo aspetti.

Gemelli

È necessario che ti allontani da tante persone che ti stanno trainando, solo così potrai davvero decollare e dare il meglio di te. Sei molto intelligente e intuitivo, ma quando lasci che il tuo cuore prenda il controllo, puoi fare errori molto grandi. Ora il destino si porterà via le persone che non ti si addicono.

Cancro

Hai finalmente la sensazione di aver trovato il tuo destino, la tua vera strada, quel Santo Graal che cercavi da tempo, ma anche se non l’hai trovato, sei in un momento molto migliore rispetto a qualche mese fa e molto più di pochi mesi fa, alcuni anni. La gioia e l’illusione finalmente prendono il sopravvento sul tuo cuore.