Oroscopo Paolo Fox domani 20 giugno 2023: Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione - Controcopertina

Leone

Inizierai questa nuova settimana con uno spirito molto guerriero e implacabile, disposto a ridurre le tue perdite e ad uscire dalla tua vita tutte le situazioni e le persone che non ti permettono di andare avanti come vuoi o dove vuoi. È tempo di prendere decisioni, almeno questo è quello che senti e inizierai.

Vergine

Sei in un momento in cui predomina la raccolta dei frutti e l’ottenimento del meritato premio. Il lavoro è qualcosa che si accompagna alla tua natura e al tuo modo di essere, fa parte di te, ma prima o poi la fatica ti porta a una ricompensa e anche a una serie di riconoscimenti, ed è quello che sperimenterai nei prossimi giorni .

Bilancia

Sai meglio di chiunque altro come trasformare una sconfitta in una vittoria, ribaltare gli eventi e trasformare una cosa in un’altra. Sei uno di quelli che perdono una guerra, ma hai abbastanza capacità per vincere la pace, e questa è la situazione che dovrai affrontare oggi o durante questa nuova settimana.

Scorpione

Non lasciarti trasportare dall’impazienza, il destino ti darà quello che vuoi, ma per questo non devi avere fretta, è ancora meglio se non hai fretta. L’importante non è che tu realizzi molte cose, ma piuttosto che consolidi tutto ciò che stai ottenendo. Se sei stato troppo veloce tutto sarà rovinato.