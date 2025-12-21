Sofia Goggia straordinaria: l’azzurra trionfa nel SuperG della Coppa del Mondo di sci





La sciatrice italiana Sofia Goggia ha trionfato nel Super-G di Val d’Isère, conquistando così la sua prima vittoria della stagione nella Coppa del Mondo di sci alpino. La bergamasca ha dimostrato un’ottima performance, sciando con margine e senza correre i rischi che l’avevano penalizzata nella gara precedente. Questo successo rappresenta la 27^ vittoria in carriera per Goggia, oltre a essere il primo per l’Italia in questa stagione.





Dietro di lei, si sono piazzate la neozelandese Alice Robinson e l’icona dello sci Lindsey Vonn, a testimonianza della competitività della gara. Con questo risultato, Goggia ha raggiunto la terza posizione nella classifica generale, superando Mikaela Shiffrin e Alice Robinson, che attualmente detengono il maggior numero di vittorie in questa stagione. Il distacco dalla prima posizione è ora di 186 punti, un margine che la campionessa azzurra punta a ridurre nelle prossime gare.

Oltre al trionfo di Goggia, l’Italia può festeggiare anche il quarto posto di Elena Curtoni, che ha ottenuto il miglior piazzamento della sua stagione, scalando due posizioni rispetto alla gara di St. Moritz della settimana precedente. Questo risultato evidenzia la crescita e la competitività delle atlete italiane nel circuito di Coppa del Mondo.

Al termine della gara, Sofia Goggia ha rilasciato alcune dichiarazioni che riflettono la sua soddisfazione ma anche la consapevolezza delle difficoltà affrontate. “Strepitosa? No. Nella parte alta ho tenuto tantissimo, in fondo sapevo di aver sciato con tantissimo margine,” ha spiegato la campionessa. “Ma alla fine è bastato, quindi portiamoci a casa questa vittoria.”

In un momento di riflessione, Goggia ha anche menzionato il dolore provato il giorno precedente, quando ha sentito di aver perso un’importante opportunità. “Ieri per me è stata una giornata dura, ho pianto un’ora per l’occasione buttata,” ha condiviso ai microfoni di Rai. “Il dolore dell’oggi è la benzina del domani, l’ho scritto a Gasperini, l’allenatore della Roma che ha fatto tanto per Bergamo e a cui sono legata. Sono partita dal dolore di non essere riuscita a esprimermi, vincere oggi è bello. E ci sta.”

Nonostante il successo di Goggia, le altre atlete italiane hanno faticato a entrare nella top 10. Roberta Melesi ha chiuso con un distacco di +1”05, mentre Laura Pirovano ha terminato a +1”22. Anche le altre concorrenti italiane, tra cui Nicol e Nadia Delago, non sono riuscite a ottenere risultati significativi.

La vittoria di Sofia Goggia nel Super-G di Val d’Isère non solo rappresenta un importante traguardo personale, ma anche un segnale positivo per il movimento dello sci italiano, che continua a lottare per affermarsi tra le migliori nazioni nel panorama mondiale. La determinazione e la resilienza di Goggia sono un esempio per molte giovani atlete e un motivo di orgoglio per il pubblico italiano.



