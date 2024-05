Sarah Toscano, la vincitrice di Amici 2024

La cantante ha vinto la 23esima edizione del talent show condotto da Maria De Filippi

Dopo 8 mesi di intensa competizione, suddivisi tra la fase pomeridiana e quella serale, Amici di Maria De Filippi ha raggiunto la sua conclusione. Anche quest’anno, il celebre talent show di Canale 5 ha riscosso un enorme successo di pubblico, terminando con l’incoronazione di Sarah Toscano come vincitrice. In finale, insieme a lei, sono arrivati anche Mida, Dustin, Marisol e Holden, con Marisol che ha trionfato nel circuito danza.





I lettori lo avevano previsto: Sarah Toscano meritava la vittoria. E così è stato. Una vittoria che premia un vero e proprio percorso di crescita, come sottolineato durante la puntata dalla sua insegnante Lorella Cuccarini, visibilmente emozionata: “All’inizio era una scommessa: Sarah rappresenta l’emblema di quello che è il programma. Non aveva mai fatto una lezione di canto, ma voleva tanto imparare. Ha fatto un percorso. Questi 8 mesi non sono stati sempre in crescita, ci sono state delle difficoltà. Aveva sempre paura di essere l’ultima della fila, poi è accaduto qualcosa e nel serale è sbocciata come il fiore più bello che si potesse immaginare. Se un ragazzo o una ragazza volessero partecipare a un programma, ecco lei è un simbolo di questo programma”.

Chi è Sarah Toscano, la vincitrice di Amici 2023/2024

Sarah Toscano, nata a Vigevano nel 2006, ha compiuto 18 anni proprio durante la sua partecipazione ad Amici. La sua biografia rivela una giovane donna attiva e poliedrica: appassionata di musica e canto, pratica anche il tennis, gareggiando nella serie C femminile di questa disciplina sportiva. Sul fronte della carriera musicale, Sarah aveva già iniziato a farsi conoscere prima di entrare ad Amici 23. Nel 2022, ha pubblicato un singolo distribuito da Universal Music Italy e ha partecipato ad Area Sanremo, vincendo la Targa Vittorio De Scalzi.

Nel 2023, Sarah si è unita alla classe di Amici 23, attirando l’attenzione di Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi con la sua esibizione dell’inedito “Touche” e una cover di “Del verde” di Calcutta. Lorella Cuccarini, che l’ha poi scelta come allieva, ha già trionfato nel canto lo scorso anno con Angelina Mango. Il 17 maggio è uscito il primo EP di Sarah, intitolato “Sarah”, che include i brani: Sexy Magica, Touché, Viole e Violini, Mappamondo, L’ultima volta e Voilà – Live. Ora, con la vittoria ad Amici, la sfida è trovare uno staff e un gruppo di autori capaci di valorizzare al meglio la sua voce.

La vita privata di Sarah Toscano

Per quanto riguarda la sua vita privata, si sa poco. A parte una storia iniziale con il compagno di scuola Holy Francisco, non è noto se Sarah sia attualmente fidanzata.

Amici di Maria De Filippi ha ancora una volta dimostrato di essere una fucina di talenti, capace di scoprire e valorizzare giovani artisti come Sarah Toscano. Con il suo impegno e la sua dedizione, Sarah ha conquistato il pubblico e si prepara a una promettente carriera nel mondo della musica.