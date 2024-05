“Qui non si fuma”: guardia del McDonald’s aggredita con un coltello fuori dal ristorante

Una guardia giurata del McDonald’s di via Carlo Farini a Milano, un giovane egiziano di 26 anni, è stata accoltellata nella serata di mercoledì 15 maggio dopo un alterco con quattro individui fuori dal ristorante. L’incidente è avvenuto poco dopo le 22, quando il vigilante ha chiesto ad alcuni membri del gruppo di non sostare davanti all’ingresso e, soprattutto, di non fumare in quell’area. A quel punto, uno degli uomini ha reagito violentemente, colpendo il 26enne con tre coltellate alla gamba sinistra.





Dopo l’aggressione, il colpevole e i suoi complici sono saliti su un’auto – presumibilmente un’Audi station wagon – e si sono dileguati. La guardia è stata soccorsa da un’ambulanza e un’auto medica, e trasportata in codice verde al pronto soccorso del Fatebenefratelli. Fortunatamente, le coltellate hanno provocato solo ferite superficiali e il giovane non è in condizioni gravi.

Parlando con i carabinieri intervenuti sul posto, la vittima ha descritto gli aggressori come uomini presumibilmente originari dell’Europa dell’Est.