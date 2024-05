Chiara Ferragni e Achille Lauro: relazione in vista? Fedez ha tolto il follow al collega che ha immediatamente reagito

Nel mondo dello spettacolo italiano, il triangolo amoroso tra Fedez, Chiara Ferragni e Achille Lauro emerge come uno dei più inaspettati e discussi degli ultimi tempi.





Le voci di un presunto flirt tra Chiara Ferragni e Achille Lauro hanno iniziato a circolare insistentemente dopo la diffusione di un video che ritraeva i Ferragnez in una furiosa lite su una barca durante l’estate del 2021. Questo episodio, apparentemente incomprensibile, potrebbe ora trovare una spiegazione nel presunto avvicinamento tra l’imprenditrice digitale e il cantante di “Rolls Royce”.

Il giornalista Gabriele Parpiglia ha recentemente riportato le indiscrezioni su un possibile flirt tra Ferragni e Lauro. Sebbene non vi siano state conferme ufficiali, nessuno dei due ha smentito le voci. Durante il compleanno di Lauro, Chiara è stata vista in un video indossando un abito rosso abbagliante, suscitando ulteriori speculazioni. Inoltre, è noto che Chiara e Fedez hanno trascorso del tempo con Lauro e il suo entourage nell’estate del 2021, prima in Sardegna e poi sull’isola di Albarella, dove il cantante stava lavorando a un nuovo album.

Uno dei dettagli più intriganti riguarda le registrazioni delle visite alla residenza di Achille Lauro. Per accedere alla sua abitazione, ogni ospite doveva registrare la propria presenza. Tra le firme, è emerso il nome di Chiara Ferragni, ma non quello di Fedez. Questo ha alimentato il gossip che Chiara potrebbe aver visitato Lauro da sola. La scoperta di questa visita avrebbe scatenato la richiesta di spiegazioni da parte di Fedez, culminata con la cancellazione delle chat tra Chiara e Lauro e la famosa lite marittima catturata dai paparazzi.

Achille Lauro ha mantenuto una posizione neutrale, suggerendo che le questioni dovrebbero essere risolte tra i coniugi Ferragnez. Tuttavia, le tensioni sono palpabili, come dimostrato dal recente gesto di Fedez di smettere di seguire Lauro sui social media il 18 maggio, un atto che è stato prontamente ricambiato dal cantante. Nonostante tutto, Chiara e Lauro continuano a seguire reciprocamente i loro profili online.

L’intera situazione resta avvolta nel mistero con molte domande ancora senza risposta. La presunta relazione tra Chiara Ferragni e Achille Lauro non è stata né confermata né smentita, lasciando spazio a numerosi interrogativi su cosa stia realmente accadendo dietro le quinte di questa storia.