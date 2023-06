Isola dei Famosi: Helena Prestes annuncia di non mangiare più, scontro con Andrea Lo Cicero - Controcopertina

Durante l’Isola dei Famosi, si è verificato un momento di tensione tra Andrea Lo Cicero e Helena Prestes. L’ex rugbista italiano ha perso la pazienza con la giovane concorrente, che ha un carattere molto forte. Tuttavia, le reazioni dei fan sui social media alle parole di Lo Cicero hanno suscitato molte critiche. La situazione è iniziata durante un pasto di gruppo, quando Lo Cicero ha iniziato a criticare Helena Prestes mentre aspettava che le venisse riempito il piatto.

Il litigio tra Andrea Lo Cicero e Helena Prestes

Durante il pasto, Lo Cicero, insieme a Marco Mazzoli, ha pronunciato la frase “raso raso”, che Helena ha frainteso come un riferimento a sé stessa e al fatto che il suo piatto dovesse essere riempito solo parzialmente. A quel punto, Helena ha annunciato ai suoi compagni che da domani avrebbe mangiato da sola o addirittura non avrebbe mangiato affatto.

La reazione di Andrea Lo Cicero

Lo Cicero ha risposto in modo secco alla giovane, accusandola di essere maleducata e di non voler capire le spiegazioni degli altri. L’ex sportivo ha affermato che la battuta non era rivolta a lei e l’ha rimproverata per la sua mancanza di ascolto. I naufraghi e il pubblico hanno etichettato Helena come una giocatrice abile nel far perdere la pazienza agli altri.

Le critiche contro Andrea Lo Cicero

Le parole di Lo Cicero hanno scatenato numerose critiche sui social media. Molti utenti hanno definito l’ex rugbista maschilista e padre padrone, mentre altri hanno richiesto provvedimenti per il suo comportamento da bullo.

Conclusioni

Lo scontro tra Andrea Lo Cicero e Helena Prestes sull’Isola dei Famosi ha generato tensione e ha portato a reazioni negative sui social media. Molti hanno espresso disapprovazione nei confronti delle parole di Lo Cicero, definendolo maschilista e chiedendo provvedimenti per il suo atteggiamento. Questo episodio evidenzia come i conflitti all’interno del reality possano suscitare forti reazioni da parte del pubblico, alimentando il dibattito e l’interesse intorno al programma.