Rita Dalla Chiesa si esprime sull'omicidio di Giulia Tramontano - Controcopertina

Durante una puntata di Controcorrente, l’onorevole Rita Dalla Chiesa è stata invitata a commentare il tragico caso di Giulia Tramontano, la giovane incinta uccisa dal suo fidanzato. La discussione ha toccato diverse tematiche, e Dalla Chiesa ha espresso la sua opinione sulla necessità di insegnare il rispetto e di aumentare le pene per reati di questo genere.

L’importanza dell’educazione e l’inasprimento delle pene

Secondo Rita Dalla Chiesa, scuola e famiglia dovrebbero insegnare ai bambini il rispetto non solo verso le donne, ma verso tutte le persone. Tuttavia, l’educazione da sola non basta, ed è fondamentale aumentare le pene per questi crimini. Dalla Chiesa ha sottolineato l’importanza di certezze nella pena per evitare che le vittime e le loro famiglie si ritrovino a convivere con gli aggressori dopo pochi anni.

Le impressioni sulla vicenda di Giulia Tramontano

Rita Dalla Chiesa ha parlato della disperazione della madre di Giulia Tramontano, che è stata mostrata in televisione prima ancora che il corpo della ragazza venisse trovato. Questo le ha fatto riflettere sulla dolorosa certezza che avrebbe dovuto affrontare la madre dopo qualche ora. Inoltre, Dalla Chiesa ha commentato i messaggi inviati da Giulia prima di scomparire, definendoli molto duri anche per gli spettatori.

Il comportamento di Alessandro Impagnatiello e il ruolo dello psicologo

Dalla Chiesa ha commentato il comportamento di Alessandro Impagnatiello, l’omicida confesso, sottolineando come abbia creato un mondo tutto suo, rubandolo a Giulia. Ha anche notato il modo in cui Impagnatiello preparava i cocktail, definendolo un segno di puro narcisismo. Secondo Dalla Chiesa, uno psicologo potrebbe fornire un aiuto prezioso per comprendere tali gesti.

Conclusione

Le parole di Rita Dalla Chiesa sull’omicidio di Giulia Tramontano hanno suscitato riflessioni sull’importanza dell’educazione, della certezza delle pene e del ruolo dello psicologo nel comprendere le motivazioni di gesti violenti. La tragedia di Giulia rappresenta un esempio doloroso della violenza che troppe donne subiscono, e richiama l’attenzione sulla necessità di combattere questa barbarie.