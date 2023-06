Manila Nazzaro rompe il silenzio sulla sua rottura con Lorenzo Amoruso - Controcopertina

Dopo la chiacchierata rottura con Lorenzo Amoruso, Manila Nazzaro decide di rompere il silenzio e affrontare le indiscrezioni che la vedono coinvolta con Stefano Oradei. L’ex gieffina si esprime sui social per smentire i pettegolezzi e chiarire la situazione.

Le voci su Manila Nazzaro e Stefano Oradei

Recentemente, è circolata la voce di un presunto coinvolgimento romantico tra Manila Nazzaro e Stefano Oradei, basata su avvistamenti dei due insieme durante una cena. Come accade spesso nel mondo del gossip, queste voci hanno scatenato una bufera mediatica intorno alla coppia. Stancha dei pettegolezzi, Manila decide di intervenire e rompere il silenzio.

Il duro sfogo di Manila Nazzaro

Su Instagram, Manila Nazzaro pubblica un duro sfogo per affrontare le critiche e gli attacchi che ha subito. Sottolinea di aver letto commenti vergognosi, diffamatori e sciacallanti, provenienti anche da coloro che professavano sentimenti. Manila chiarisce che i sentimenti e il rispetto sono ben altro e critica l’ipocrisia di chi predica rispetto senza metterlo in pratica. Rende noto che ha deciso di liberarsi da una storia sbagliata e invita le donne a avere il coraggio di scegliere con fierezza chi avere accanto, nonostante la mancanza di comprensione e perdono nei confronti di questa libertà.

La rivelazione di Lorenzo Amoruso

Durante una diretta su Instagram con Biagio D’Anelli, Lorenzo Amoruso fa alcune rivelazioni sorprendenti sul motivo della fine della storia con Manila Nazzaro. Ammette di aver detto cose brutte durante un momento di tensione e chiede scusa a tutte le donne per le sue parole offensive. Esprime il suo rimpianto e il desiderio di tornare indietro per non pronunciarle.

Conclusione

Manila Nazzaro rompe il silenzio sulla sua rottura con Lorenzo Amoruso e affronta le voci su una presunta relazione con Stefano Oradei. Il suo duro sfogo mette in luce l’importanza di scegliere la felicità e di difendere la libertà di vivere pienamente la propria vita, nonostante le critiche e gli insulti. Nel frattempo, Lorenzo Amoruso si scusa per le sue parole offensive, dimostrando un profondo rimpianto. La storia di Manila continua ad affrontare le sfide della vita pubblica, ma lei rimane determinata a vivere la sua vita con orgoglio e felicità.