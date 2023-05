Isola dei Famosi: Nuovo scontro tra Alvin e Ilary Blasi - Controcopertina

Nella serata di lunedì 15 maggio, durante l’ultima puntata in diretta dell’Isola dei Famosi, Alvin ed Ilary Blasi hanno nuovamente rubato la scena con una sfuriata clamorosa. Mentre alcuni credono che si tratti di siparietti per intrattenere il pubblico, altri sono convinti che i due non si sopportino affatto. Le recenti incomprensioni e la reazione intensa dell’inviato dallo Honduras hanno alimentato queste speculazioni.

Alvin vs Ilary Blasi: Il litigio

Durante l’appuntamento con l’Isola dei Famosi, Alvin cercava di farsi comprendere dal pubblico presente in studio e da quelli a casa, ma è stato interrotto da Ilary Blasi, il che lo ha profondamente indispettito. A rendere ancora più difficile la situazione per l’inviato, si è unito l’opinionista Enrico Papi. La conduttrice di Canale 5 ha pronunciato alcune frasi enigmatiche che hanno lasciato dubbi sul reale rapporto tra di loro.

Nuova discussione sul palco dell’Isola dei Famosi

Tutto è accaduto mentre si stava per preparare alla prova di Cristina Scuccia. Alvin ha cercato in ogni modo di spiegare cosa i telespettatori avrebbero visto, ma è stato costantemente interrotto da Ilary Blasi e Papi. A quel punto, l’inviato del reality show ha alzato la voce e ha gridato: “Silenzio”. In precedenza, aveva espresso: “Il via alla prova dovrei darlo io, dopo averla spiegata”. Poi, Ilary ha risposto: “Fai come ti pare, Alvin, ricorda che nella vita a volte si è statue e altre volte si è piccioni. Io mi sento piccione”.

Discussione sul ritiro di Fiore Argento

C’è stata anche una discussione riguardante il ritiro di Fiore Argento, con Ilary che ha protestato: “Ti sei fatta intortare da Alvin, ora rimani”. L’inviato ha replicato: “Non ci provare, l’avete intortata tu e Papi. Voi non sapete cosa significa stare qui con 40 gradi”. La conduttrice ha concluso con queste parole: “Beh, qui piove, fatti una risata. Stasera andrà male”. Ci si chiede se stiano scherzando veramente o se dietro tutto ciò si nasconda una reale incompatibilità reciproca. La risposta arriverà nelle prossime puntate.

Opinione dei social

Un utente, a titolo di esempio, ha condiviso sui social la sua opinione sulla relazione tra Alvin e Ilary: “Lei nutre un visibile astio verso Alvin, sembra poco convincente come conduttrice, mentre Alvin è estremamente bravo”.