Oroscopo Branko domani 16 maggio 2023: Ariete, Toro, Gemelli e Cancro - Controcopertina

Ariete

La settimana non inizierà troppo bene per te, dovrai affrontare la delusione o il tradimento di qualcuno di cui ti fidi e che stimi molto. Qualcuno che hai sempre pensato fosse un amico fedele e sincero ti dimostrerà che voleva solo usarti. Ma in fondo devi essere felice perché finalmente si farà vivo.

Toro

Questa giornata è agrodolce per te o con due fasi chiaramente differenziate. Sarà una giornata molto travagliata per il lavoro e le vicende mondane, con un gran numero di pietre sulla strada. Tuttavia, avrai ottime prospettive nella vita intima e nelle questioni di cuore, che compenseranno tutto quanto sopra.

Gemelli

Un aspetto armonioso della Luna non solo ti aiuterà a dare il meglio di te stesso nel tuo lavoro e nei rapporti con gli altri, ma migliorerà anche molto di più il tuo intuito e ti darà un olfatto impareggiabile per sapere dove andare. deve rotolare, anche quando questo percorso non è il più logico. Combattimenti che daranno i loro frutti.

Cancro

Se in questi giorni eri incoraggiato e pieno di ottimismo, tutto indica che oggi le cose potrebbero cambiare, anche se non c’è una ragione solida per farlo, le paure e le ansie torneranno semplicemente alla prima difficoltà di una certa entità che incontra il tuo destino. , sia al lavoro che negli affari personali.