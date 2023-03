Joe Bastianich avete mai visto la sua ex fidanzata?

Joe Bastianich è un imprenditore, cantante e personalità televisiva conosciuta a livello internazionale. Nato a New York nel 1968, Joe ha trascorso la sua infanzia in un ambiente familiare immerso nel mondo della ristorazione, grazie ai genitori, entrambi ristoratori. Questa esperienza gli ha fornito le basi per la sua carriera futura nel settore della ristorazione.

Nel 1993, Joe ha deciso di investire in un locale chiamato Becco, e da allora ha ampliato la sua attività, diventando un imprenditore di successo. Nel 2010, ha esportato la catena Eataly, uno dei suoi progetti più ambiziosi. Nel 2018, ha ricevuto il premio “Premio America” presso il Parlamento Italiano, un premio promosso dalla Fondazione Italia USA che celebra ogni anno il gemellaggio tra Italia e USA.

Joe è stato anche un giudice di successo nello show televisivo Masterchef Italia, prima di dedicarsi a nuovi progetti professionali. Oltre alla sua carriera imprenditoriale, Joe è anche un musicista e cantautore. Ha pubblicato un album musicale intitolato AKA Joe e ha partecipato ad Amici Celebrities.

Nel 2023, Joe parteciperà alla decima edizione di Pechino Express, un reality show su Sky Italia, insieme ad Andrea Belfiore, un altro italo-americano appassionato di cucina e musica. I due cercheranno di vincere il concorso insieme.

Per quanto riguarda la vita privata di Joe, è stato sposato con Deanna Damiano dal 1995 fino alla loro separazione. Dai loro matrimonio sono nati tre figli: Olivia, Miles ed Ethan. In seguito al matrimonio, Joe ha avuto diverse relazioni, tra cui una con Roberta Ruiu, ex cantante delle Lollipop. Tuttavia, questa relazione sarebbe naufragata a causa dei continui tradimenti di Joe.