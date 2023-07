Jovanotti brutta caduta, rotto clavicola e femore: come sta il cantante

Jovanotti: Brutta caduta in bici a Santo Domingo

L’incidente e il racconto di Jovanotti

Jovanotti, il celebre cantante italiano, ha subito un brutto incidente in bicicletta durante una vacanza a Santo Domingo con sua moglie. La caduta gli ha causato diverse fratture, e il cantante ha voluto condividere la dinamica dell’incidente attraverso i suoi canali social. In un video, si vede Jovanotti mentre viene soccorso dai paramedici, e in un altro filmato, direttamente dall’ospedale, racconta la sua situazione attuale.

Con un tono visibilmente provato dal dolore, Jovanotti spiega di aver rotto la clavicola e il femore in tre punti. Descrive il dolore come “bestiale” e annuncia che probabilmente dovrà essere sottoposto a un intervento chirurgico per l’inserimento di un chiodo di titanio. Nonostante la gravità dell’incidente, Jovanotti si rassicura dicendo di aver trovato un ortopedico competente a Santo Domingo e si dice grato di essere vivo e di essere stato fornito di antidolorifici.

La gentilezza e il soccorso ricevuti

Jovanotti elogia la gentilezza e l’attenzione ricevuta dai dominicani che lo hanno soccorso dopo la caduta. Descrive il luogo dell’incidente come un posto splendido circondato da piantagioni di canna da zucchero, anche se ammette di non ricordarne il nome esatto. Sottolinea l’eccezionale assistenza ricevuta, con una signora che gli ha offerto dell’acqua di cocco per dissetarsi e l’immediato intervento dell’ambulanza. Jovanotti esprime la sua gratitudine verso queste persone gentili e attente.

La situazione attuale e il futuro

Nonostante il dolore e l’incidente, Jovanotti mantiene il suo sorriso e la sua positività. Ora si prepara ad essere riportato in camera d’ospedale, aspettando l’operazione programmata per il giorno successivo. Dopo un po’ di riposo, tornerà a mettersi in movimento, seguendo i consigli del suo medico. Infine, con il suo proverbiale ottimismo, Jovanotti conclude dicendo che, nonostante tutto, ci sono situazioni peggiori e che lui sta bene.

L’incidente in bici ha colpito Jovanotti durante la sua vacanza, ma la sua forza e la sua resilienza gli permettono di affrontare questa difficile situazione con coraggio e ottimismo. I suoi numerosi fan gli augurano una pronta guarigione e aspettano con ansia il suo ritorno sulla scena.