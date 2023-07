“Io so cosa ho visto”: Sophie Codegoni e Alessandro Basciano, la verità sulle nozze e le critiche che li circondano

La coppia più chiacchierata

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono una delle coppie più discusse del momento, e la notizia si diffonde velocemente sui social. L’ex tronista di “Uomini e Donne” e il deejay sono diventati genitori di una bellissima bambina di nome Celine, e continuano a vivere la loro relazione consolidando la loro complicità nella vita di tutti i giorni. Tuttavia, c’è un dettaglio che i fan non riescono a dimenticare: vi ricordate quando Alessandro si è inginocchiato davanti a Sophie sul tappeto rosso di Venezia? Tutti sono in attesa del giorno delle nozze, ma sembra che qualcosa non torni.

La domanda senza risposta: si sposeranno?

La domanda che continua a tormentare i fan è se Sophie Codegoni e Alessandro Basciano si sposeranno. Dall’indimenticabile proposta sul red carpet di Venezia ad oggi, non ci sono ancora aggiornamenti sul tanto atteso matrimonio. Eppure, c’è stato molto chiacchiericcio riguardo a quel gesto, con molte persone che hanno ipotizzato che fosse solo una mossa per attirare l’attenzione mediatica.

Una fonte anonima svela la verità

Ma cosa succede veramente? La coppia sembra non aver più toccato l’argomento matrimonio, e tutto tace in merito alle nozze. Una fonte anonima, intervistata dal settimanale “Nuovo TV”, ha dichiarato: “Vedrete, non si sposeranno mai”. Questa affermazione lascia intendere che i due non si uniranno in matrimonio. Tuttavia, potrebbe esserci un dettaglio che molti non stanno considerando, forse il più significativo di tutti.

L’arrivo di Celine Blue e il ritardo del matrimonio

È noto che l’arrivo di un bambino sconvolge la vita di coppia. Forse la nascita di Celine Blue ha portato Sophie e Alessandro a prendersi ancora un po’ di tempo prima di salire all’altare. Potrebbe essere che le voci sul matrimonio arriveranno presto alle orecchie dei diretti interessati, spingendoli a rompere il silenzio e chiarire meglio la situazione.

Critiche e difese

Nel frattempo, Sophie Codegoni è stata oggetto di critiche per aver fatto fare un bagnetto in piscina alla piccola Celine. Le persone hanno sollevato preoccupazioni riguardo alla termoregolazione dei neonati prima dei sei mesi. Tuttavia, Sophie ha risposto alle critiche affermando che si informa sempre con i medici e che fa tutto ciò che ritiene migliore per il bene della sua bambina.

Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sono al centro dell’attenzione mediatica, tra il mistero sul matrimonio e le critiche ricevute. La coppia dovrà presto affrontare le domande dei fan e dissipare ogni dubbio sulla loro relazione e sui loro piani futuri.