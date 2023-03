All’età di 16 anni, presso il prestigioso Marlborough College, Kate Middleton veniva soprannominata “Middlebum”. Nelle ore serali, insieme alla sua compagna di stanza Jessica Hay, abbassava leggermente i pantaloni dalla finestra del loro dormitorio che affacciava sul cortile maschile e mostrava il suo lato B, creando un gioco di indovinare a chi appartenesse. Questo è solo uno dei tanti episodi della sua adolescenza che l’ha vista crescere per diventare la principessa del Galles e futura regina d’Inghilterra.

Nonostante la sua reputazione di persona riservata, Kate non è mai stata timida o sottomessa. Fino ad ora, ha sempre mantenuto un ruolo di supporto per il marito, ma ora con il titolo di Lady Diana, sta finalmente emergendo dalla sua riservatezza.

Mentre la cognata Meghan Markle si allontana dai riflettori, Kate sta diventando una figura libera e sfrontata, simile a come Markle appariva all’inizio della sua esperienza reale. Forse, sono state le critiche contenute nel libro di Meghan, “Spare”, che descrive Kate come fredda, distante e impettita, a spingerla a dimostrare il contrario. Anziché ritirarsi, Kate è ovunque e spesso senza il marito William. Per correggere la narrativa, ha condiviso una foto che la mostra abbracciare calorosamente un ex professore di storia incontrato per caso durante una visita in Cornovaglia.

La principessa Kate è stata vista tenere le mani dei vecchietti dell’ospizio di Slough, seduti al loro capezzale, dimostrando la sua natura di buona samaritana. Ma non è solo questo. Adesso c’è anche la Kate audace che ha stupito tutti con un gesto inedito durante uno dei red carpet più seguiti al mondo, i Bafta, gli Oscar britannici. Lei e il marito, che solitamente non si tengono a braccetto o si danno la mano, hanno attirato l’attenzione della stampa con una palpatina al sedere del marito.

La principessa ha anche sfoggiato il suo look più hollywoodiano mai visto, con un abito da sera bianco in chiffon e lunghissimi guanti di velluto nero. A differenza della cognata Meghan, che si affida sempre di più al casual, Kate osa e mixa pezzi economici con capi di lusso, dimostrando una grande sicurezza in se stessa.

Kate si è anche cimentata in attività fisiche come lo spinning, mantenendo un impegno solitario per la sua campagna “Shaping Us”, che promuove l’importanza dei primi anni dell’infanzia. Mentre Meghan sembra essere sparita, Kate rappresenta la monarchia del futuro, mentre re Carlo è impegnato nella politica e il sentimento anti-royal si fa sempre più forte. L’invito all’incoronazione di Carlo III il 6 maggio offre una nuova opportunità a Kate di dimostrare il suo impegno e di rappresentare la monarchia futura.