Barbara Lombardo chi è la moglie di Totò Schillaci? Età, vita privata, figli e dove vive

Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo sono due dei partecipanti all’ultima edizione di Pechino Express. Vediamo di approfondire il background di Barbara Lombardo. Pechino Express propone un’esperienza televisiva intrigante, mettendo in luce i rapporti di coppia. Nell’ultima puntata sono stati protagonisti Salvatore Schillaci e Barbara Lombardo, con un’ampia panoramica sulle loro dinamiche.

Totò Schillaci ha trovato un nuovo inizio nella relazione con Barbara Lombardo, dopo la fine della precedente relazione con Rita Bonaccorso. Sebbene la loro relazione sia iniziata da tempo, approfondiamo la conoscenza dell’attuale compagna di Schillaci.

Barbara Lombardo è una persona di cui non si conoscono l’età, la residenza e i figli.

Nome: Barbara

Cognome: Lombardo

Data di nascita: Non disponibile

Luogo di nascita: Palermo

Età: Non disponibile

Segno zodiacale:

Marito: Salvatore Schillaci

Professione: Odontotecnico

Instagram: @lombardo.barbara

Barbara Lombardo ha trascorso la maggior parte della sua vita lontano dagli occhi del pubblico. Ha partecipato a Miss Italia e all’industria della moda, ma mai al mondo dello spettacolo. Anche dopo la relazione con uno dei più noti calciatori italiani, è diventata un’odontotecnica molto stimata.

Il legame tra Salvatore Schillaci e lei è stato di grande importanza. Hanno raggiunto un forte equilibrio e bilanciamento. Nonostante l’ex calciatore abbia già avuto una relazione importante che lo ha portato a diventare padre due volte, e poi una terza volta con un’altra donna, la loro famiglia allargata non ha creato problemi ai due.

La storia di Totò Schillaci è quella di un amore lontano.

La relazione di Totò Schillaci con Rita Bonaccorso è stata molto importante. Dopo il matrimonio, però, l’ex calciatore aveva chiuso ogni porta in faccia alla vicenda, suscitando il malumore di Barbara Lombardo. In un’intervista al programma di Paola Perego, “Non Disturbare”, lo stesso Schillaci ha raccontato come si è sviluppata nel tempo questa storia d’amore. I due erano amici da tempo, circa due anni fa erano diventati entrambi single e dopo un periodo di tempo hanno scelto di unirsi.

Dopo molti anni di convivenza, i due hanno scelto di sposarsi. Questa decisione è stata il risultato di un legame forte e costante. Il matrimonio si è svolto a Villa Niscemi a Palermo, alla presenza di pochi amici e parenti stretti e dei loro figli. Schillaci ha espresso il suo profondo amore per Barbara, una donna che ha conquistato il cuore di molti. Schillaci ha dimostrato in più occasioni il suo profondo affetto per Barbara Lombardo, come testimoniano i loro post sui social media. Il rapporto di coppia è fonte di pace e stabilità per Schillaci e la sua amata moglie.