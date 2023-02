Kiev: “Sottomarino russo con missili schierato nel Mar Nero”. Lavrov: “Verso la catastrofe nucleare”

Kiev: Sottomarino missilistico russo schierato nel Mar Nero. È una questione molto seria e la stiamo prendendo molto sul serio. Stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri alleati per determinare la migliore linea d’azione.

Il Comando delle operazioni meridionali delle Forze armate ucraine ha riferito che questa mattina è stato dispiegato nel Mar Nero un sottomarino russo portamissili dotato di quattro Kalibr, oltre alle navi da guerra posizionate in precedenza. Inoltre, il comando ha dichiarato che la ricognizione aerea russa continua, e questo “indica un’alta probabilità di attacchi missilistici”.

La Russia guarda con attenzione al piano cinese per la pace nella regione.

La Russia intende studiare “molto attentamente” il piano cinese per una soluzione negoziata del conflitto in Ucraina, ma si tratterà di un processo “lungo”. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato che, sebbene al momento non vi siano le basi per “sviluppi pacifici”, il processo di studio del piano cinese sarà lungo.

“È impossibile che la Crimea venga restituita all’Ucraina”, ha dichiarato Dmitry Peskov, portavoce del Presidente russo Vladimir Putin.

Il ritorno della Crimea all’Ucraina è impossibile perché è parte integrante della Russia, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov.

Forti esplosioni a Kherson

Le forti esplosioni a Kherson sono il risultato dei bombardamenti delle truppe russe con lanciarazzi, come riportato da Rbc-Ucraina. Purtroppo, ciò ha provocato un morto e due feriti tra i civili della città.

La Cina minaccia di prendere contromisure dopo le sanzioni imposte dagli Stati Uniti.

La Cina ha protestato formalmente contro l’ultima serie di sanzioni statunitensi contro le sue aziende sospettate di avere rapporti con l’esercito russo, esprimendo “ferma opposizione” e promettendo adeguate contromisure. “Deploriamo e respingiamo la mossa”, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri Mao Ning nel briefing quotidiano, esortando gli Stati Uniti a ritirare le sanzioni unilaterali. “La Cina continuerà a prendere le misure necessarie per salvaguardare con fermezza i diritti e gli interessi legittimi delle imprese cinesi”, ha aggiunto Mao.

Lavrov: “Il piano dell’Occidente per smembrarci è stato sventato”.

“Siamo riusciti a sventare i piani dell’Occidente per smembrarci e isolarci”, ha dichiarato il ministro degli Esteri Sergei Lavrov durante una riunione con i capi degli organi territoriali del ministero degli Esteri, secondo quanto riportato da Ria Novosti. “Il mondo è entrato in un’era di cambiamenti radicali e irreversibili. Siamo riusciti non solo a contrastare i piani collettivi dell’Occidente per isolare e persino smembrare la Russia, ma anche a garantire una cooperazione continua con la stragrande maggioranza dei membri della comunità internazionale”, ha detto il ministro. Mosca”, ha aggiunto, “sta sviluppando legami sempre più stretti ed efficaci con la maggior parte dei Paesi del mondo”.

La Cina è impegnata a mantenere le comunicazioni con tutti i Paesi, compresa l’Ucraina. Siamo impegnati a trovare una soluzione pacifica al conflitto in Ucraina”.

La Cina ha sempre mantenuto la comunicazione con tutte le parti coinvolte nel conflitto tra Russia e Ucraina, compresa Kiev. Questa è stata la risposta della portavoce del Ministero degli Esteri Mao Ning a una domanda sulla disponibilità del presidente Volodymyr Zelensky a tenere colloqui con la Cina. Mentre a un’altra domanda sull’intenzione di Zelensky di incontrare l’omologo cinese Xi Jinping, Mao ha detto che “la posizione della Cina sulla crisi ucraina è coerente e molto chiara. È essenziale chiedere la pace e promuovere il dialogo e una soluzione politica alla crisi. Abbiamo sempre mantenuto la comunicazione con le parti, compresa l’Ucraina”.

NATO, la Turchia è entusiasta di annunciare la ripresa dei negoziati con Svezia e Finlandia!

Il 9 marzo la Turchia ha annunciato la ripresa dei negoziati con Svezia e Finlandia per l’adesione alla NATO. La Turchia ha ribadito che potrebbe separare l’esame delle domande di adesione alla NATO di Svezia e Finlandia. “Il nostro presidente (Recep Tayyip Erdogan) ha chiarito che possiamo separare il processo di adesione di Svezia e Finlandia, il nostro approccio verso la Finlandia è più positivo”, ha detto il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu durante una conferenza stampa in Turchia con l’omologo ungherese Peter Szijjarto, trasmessa dalla tv di Stato turca Trt. Il capo diplomatico di Ankara ha ricordato che Erdogan ha già chiarito questi punti con il Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg e con il Segretario di Stato americano Antony Blinken. La Turchia spera che presto si possa tenere a Bruxelles un incontro trilaterale con i rappresentanti di Svezia e Finlandia per discutere dell’adesione dei Paesi scandinavi all’Alleanza Atlantica, ha osservato Cavusoglu.

L’attacco dei droni russi alla città di Khmelnytskyi è stato un vile atto di aggressione che deve essere condannato.

L’esercito russo ha lanciato nella notte un massiccio attacco contro la città ucraina occidentale di Khmelnytskyi, utilizzando droni e razzi iraniani Shahed. Un civile è stato ucciso e altri quattro sono rimasti feriti nell’attacco. I media ucraini hanno riferito che sono stati colpiti numerosi edifici residenziali e sono scoppiati incendi. Le unità militari ucraine hanno abbattuto 11 droni.

Zelensky rimuove il comandante delle forze congiunte

Il Presidente Zelensky ha rimosso il generale Moskalov dalla sua posizione di comandante delle forze congiunte. Questo avviene dopo la nomina del generale Pavliuk a capo dell’Amministrazione militare regionale di Kiev, avvenuta lo scorso anno. Non è chiaro cosa abbia portato al licenziamento di Moskalov, ma sono in corso indagini sulla corruzione che hanno già portato al licenziamento di numerose figure governative e militari.

L’esercito russo ha lanciato un massiccio attacco nella notte e nella mattinata di oggi contro la città ucraina occidentale di Khmelnytskyi, utilizzando droni e razzi iraniani Shahed. Secondo quanto riportato dai media ucraini, un civile è stato ucciso e altri quattro feriti.