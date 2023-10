La collega conduttrice del caso Giambruno ha parlato dei colleghi e dei giornalisti coinvolti, affermando che non è solo lui ad essere coinvolto

Il caso Andrea Giambruno continua a tenere banco nel mondo della televisione e del gossip. La relazione tra il giornalista Mediaset e la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è giunta al termine dopo la messa in onda di alcuni fuorionda registrati durante Diario del giorno e trasmessi da Striscia la Notizia. Questo evento potrebbe compromettere la carriera del conduttore di Diario del giorno, poiché sono già due le segnalazioni all’Ordine dei giornalisti.

Tuttavia, non tutti sono d’accordo sul fatto che la situazione sia così grave. La collega di Giambruno, Simona Branchetti, ha difeso il giornalista affermando che è un ragazzo sopra le righe che utilizza espressioni colorite e scherza con le ragazze della sua squadra. Anche la giornalista Gaia Tortora ha espresso il suo pensiero a riguardo, sostenendo che se andassero in onda tutti i fuorionda dei conduttori nessuno lavorerebbe in televisione.

Tuttavia, ci sono anche coloro che non sono d’accordo con questa posizione. Alcuni utenti hanno chiesto alla Tortora cosa farebbe se un suo collega le chiedesse di toccarsi il pacco mentre le parla o la invitasse a fare sesso in tre o quattro. La giornalista ha risposto che se si tratta di una situazione scherzosa risponde a tono, ma se la situazione è seria, “asfalta” il collega.





In ogni caso, molti utenti hanno chiesto che si faccia pulizia se questo tipo di atteggiamento è diffuso tra i personaggi che lavorano in televisione. La questione del comportamento dei conduttori televisivi è diventata un argomento di discussione molto importante e controverso.