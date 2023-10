Terribile incidente con un cervo: l’autista Manuel lascia una figlia che non saprà mai quanto fosse straordinario

La tragica storia di Manuel Favaro

Manuel Favaro, giovane di soli 35 anni, aveva davanti a sé un futuro promettente. Aveva costruito una famiglia con la sua fidanzata e da meno di un anno aveva accolto una figlia, che riempiva le sue giornate di felicità. Ma tutto è cambiato lo scorso 18 Ottobre, quando un incidente assurdo nella zona di Belluno ha spezzato i sogni di Manuel, ucciso dalle corna di un cervo.

La dinamica dell’incidente

Inizialmente si pensava che Manuel avesse colpito il cervo mentre attraversava la strada con il suo camion. Tuttavia, le autorità hanno ora rivelato la vera dinamica dell’incidente. Un’auto che viaggiava sulla corsia opposta al camion avrebbe investito il cervo, facendolo sbalzare sulla cabina del camion. Le corna dell’animale hanno perforato il vetro e causato la morte del giovane autista. Una sequenza di eventi incredibile che ha lasciato attoniti amici e parenti.

I messaggi commoventi dei genitori e della compagna

Nel pomeriggio di oggi, presso la chiesa di Zero Bianco a Treviso, si sono svolti i funerali di Manuel Favaro. L’atmosfera era densa di emozioni e la chiesa era gremita di persone che volevano dare l’ultimo saluto al giovane autista. I familiari di Manuel hanno voluto rassicurare Tiziana, la sua compagna, che non sarebbe stata sola nella sua difficile strada. “La tua bambina è ancora troppo piccola per comprendere quanto straordinario papà sia stato, ma non preoccuparti, ci saremo sempre per lei”. Anche Tiziana, profondamente addolorata, ha letto un pensiero rivolto al suo amato, che se n’è andato troppo presto. “Sei partito prima ancora di sentire Bea chiamarti papà. Ma da lassù, tu seguirai tutti i suoi progressi e i suoi primi passi”.