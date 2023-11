La decisione dei vertici della Rai è stata inaspettata: Marco Liorni è stato scelto come unico conduttore e il suo collega è stato escluso.

Il conduttore di Reazione a Catena in pole position per il quiz di Rai1

Colpo di scena in Rai: Marco Liorni sarebbe in pole position per la conduzione de L’Eredità a partire da gennaio 2024. Una vera e propria sfida a tre con Pino Insegno e Flavio Insinna.

Secondo recenti indiscrezioni, i vertici Rai punterebbero sul conduttore di Reazione a Catena, il game show leader degli ascolti nel preserale estivo, per rilanciare gli ascolti de L’Eredità.

Liorni, una scommessa vincente

Liorni, volto apprezzato e garanzia di ascolti, potrebbe essere la scelta giusta per battere la concorrenza. Al timone di Reazione a Catena da 4 anni, ha portato il quiz a picchi di share incredibili.





Anche ItaliaSì!, in onda il sabato pomeriggio, grazie alla sua conduzione ha conquistato una fetta sempre più ampia di pubblico. Insomma, Liorni sembra essere la scommessa vincente di Viale Mazzini.

Insinna pronto al ritorno, dubbi su Insegno

Per Flavio Insinna si era parlato di un possibile ritorno a L’Eredità, ipotesi però smentita dai vertici. Insegno, volto noto al pubblico, non convince pienamente: la sua conduzione de L’Eredità nel 2006/2007 non brillò negli ascolti.

La decisione definitiva arriverà nelle prossime settimane. Intanto Liorni scalda i motori, pronto a vincere anche questa sfida. Il preserale di Rai1 potrebbe presto avere un nuovo padrone di casa.