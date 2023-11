Justine Mattera: “Mio marito Fabrizio Cassata era geloso delle mie foto sui social”

La storia d’amore tra alti e bassi della showgirl con l’imprenditore siciliano

Justine Mattera e il marito Fabrizio Cassata sono una coppia affiatata, ma il loro amore non è stato sempre rose e fiori. La showgirl italo-americana ha svelato alcuni retroscena del rapporto con l’imprenditore siciliano, confessando che all’inizio lui era molto geloso.

“Era geloso del mio ex marito Paolo Limiti, poi sono diventati amici” – ha raccontato Justine – “Ma soprattutto Fabrizio era geloso delle mie foto sui social. Io gli ho spiegato che sono una showgirl e uso il mio corpo per lavoro, ma lui mi ha addirittura minacciata di divorzio se non mi fossi controllata!”.

Crisi superata con la nascita del secondo figlio

La coppia ha attraversato un momento di crisi prima della nascita del secondo figlio Vincent. “Tra noi regnavano tensione, nervosismo e insoddisfazione” – ha confessato la Mattera – “Poi è arrivato il bambino e ci siamo resi conto che, nonostante amassi il mio lavoro, la cosa più importante era la famiglia”.





Quando Justine fu gelosa di Fabrizio

Anche Justine ha provato la gelosia quando, mentre era in ospedale per partorire, sul cellulare del marito arrivò un messaggio ambiguo da parte di un’altra donna. “Gli ho chiesto di chiamarla davanti a me. Si è scusata, aveva sbagliato numero” – ha raccontato la showgirl – “Per un attimo mi sono sentita a Scherzi a Parte!”.

Oggi Justine e Fabrizio sono più uniti che mai e hanno superato gli alti e bassi grazie al loro amore e ai figli Vivienne Rose e Vincent.