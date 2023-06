La fine di una storia: Daniele Dal Moro svela i motivi della rottura con Oriana Marzoli - Controcopertina

Le ragioni dietro la separazione di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli

La storia d’amore tra Daniele Dal Moro, ex tronista di Uomini e Donne, e Oriana Marzoli, modella di origini venezuelane incontrata nella Casa del Grande Fratello Vip 7, è giunta al termine. L’addio della coppia, conosciuta come “Oriele” dai loro fan, ha scosso il mondo dei social media nelle ultime ore. La notizia è stata divulgata dai fan della coppia, dopo che Oriana ha condiviso una Storia in cui si trovava in stazione con le valigie e ha utilizzato l’emoji delle mani in preghiera, come a chiedere comprensione. Inoltre, non è passato inosservato il fatto che Daniele abbia smesso di seguirle sui social.

La versione di Daniele Dal Moro

Ora è proprio Daniele Dal Moro a raccontare la sua versione dei fatti. Lo ha fatto attraverso una room su Twitter, rivelando che la rottura sarebbe stata causata da alcune discussioni riguardanti i social media. Inoltre, sembra che l’incontro di Daniele con Antonella Fiordelisi nei giorni precedenti non sia stato ben accolto da Oriana. Tuttavia, l’imprenditore precisa che quella riunione non è il motivo principale della rottura.

Le motivazioni della rottura secondo Daniele Dal Moro

In merito a quell’incontro, Daniele Dal Moro ha spiegato di non aver avuto cattive intenzioni e di aver avvisato Oriana: “Non so cosa cavolo le scrivete, ma lei mi ha detto di sentirsi umiliata”, ha puntualizzato. Ha poi proseguito dicendo di aver litigato con lei e che hanno difficoltà a capirsi. Oriana gli avrebbe rimproverato di non mostrarsi abbastanza sui social media.

“Prendermi in foto con la mia ragazza non è nel mio stile”, ha continuato Daniele. “Sono molto riservato e di solito pubblico foto in palestra e poco altro”. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 7 ha anche rivelato che molte delle discussioni nascono da persone che inviano loro messaggi privati, sia fan che haters. Questo è il motivo del suo sfogo su Twitter nei giorni scorsi.

Una vita diversa e la mancanza di comprensione reciproca