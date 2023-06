Le dolci sorprese nell'amore di Ilary Blasi e Bastian Muller: una possibile gravidanza? - Controcopertina

Una storia d’amore in crescita e gli sguardi indiscreti del pubblico

La storia tra Ilary Blasi e Bastian Muller prosegue a passo spedito. Da quando hanno reso ufficiale la loro relazione solo pochi mesi fa, la conduttrice de L’Isola dei Famosi e l’imprenditore si mostrano spesso insieme sui social, tra weekend romantici (l’ultimo a Lugano, Svizzera) e dediche d’amore. Naturalmente, non mancano i paparazzi, che non lasciano tranquilla la regina dei reality in onda su Canale 5 e neppure il suo ex marito, Francesco Totti. Anche lui ha ritrovato il sorriso dopo la separazione dalla madre dei suoi tre figli, Cristian, Chanel e Isabel.

Sorrisi e complicità: la felicità di Ilary Blasi accanto a Bastian Muller

Mentre l’ex capitano della Roma sorride al fianco di Noemi Bocchi, Ilary Blasi sembra vivere un momento di grande felicità con Bastian Muller. Recentemente, i due sono stati fotografati dai paparazzi del settimanale Oggi. Secondo quanto riportato dalla rivista, hanno concesso loro un pranzo presso l’Hotel de Russie, seguito da una passeggiata per le strade della Capitale con una pausa shopping in via del Babuino. Era presente anche la piccola Isabel, figlia di Ilary e Francesco Totti.

Ilary Blasi incinta? L’indizio sospetto nella foto

Il compagno di Ilary Blasi è stato visto giocare e scherzare con la figlia più piccola della conduttrice e di Francesco Totti. La stessa figlia che è stata avvistata anche con Noemi Bocchi e la sua bambina, Sofia. Secondo alcuni rumors, l’ex calciatore non sarebbe molto contento di vedere Bastian al suo posto…

Ma la notizia che ha scatenato il gossip nelle ultime ore riguarda proprio Ilary Blasi: sarebbe incinta? La segnalazione, accompagnata da una foto con un “pancino sospetto”, è stata inviata al profilo Instagram di Deianira Marzano. Nello scatto si vede la presentatrice tenere per mano l’imprenditore.