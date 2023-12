Chiara Ferragni, la celebre influencer italiana, si è trovata al centro dell’attenzione a causa della maxi multa inflittale dall’Antitrust. Per porre fine a questa tempesta mediatica, ha emesso scuse pubbliche tramite Instagram e ha annunciato una generosa donazione di un milione di euro all’Ospedale Regina Margherita. Ma cosa rappresenta questa multa per la “macchina da soldi” di Chiara Ferragni?

Un Successo Imprenditoriale

Negli ultimi anni, Chiara Ferragni è diventata una vera e propria macchina da soldi, o meglio, da utili. I bilanci delle sue società mostrano che nel 2022 ha generato profitti leggermente inferiori rispetto al 2021, ma le differenze sono minime nell’insieme. La trentaseienne influencer cremonese ha avviato una ristrutturazione delle sue attività lo scorso anno, progettando una nuova fase della sua carriera imprenditoriale. Questo percorso è nato dalla sua attività di influencer, supportata da una schiera di 29,5 milioni di follower su Instagram.

Il Ruolo dei Social Media

I social media, in particolare Instagram, sono stati la chiave del suo successo e del suo patrimonio personale. Questa piattaforma rimarrà un elemento centrale nel suo mondo e nella sua strategia futura, a meno che non decida di ridurre il suo ruolo di donna immagine per diventare più manager. La sua capacità di monetizzare il suo seguito di decine di migliaia di euro per post dipenderà dalla durata del suo consenso sui social.





La Controversia dei Pandori Balocco

Tuttavia, la sua immagine è stata recentemente offuscata dalla controversia dei pandori Balocco. Un’indagine dell’Antitrust ha sollevato sospetti sulla promessa di devolvere una parte del ricavato a un progetto oncologico, sostenendo che i soldi fossero stati stabiliti in anticipo, indipendentemente dalle vendite effettive. A causa di questa indagine, la guardia di finanza di Milano ha effettuato una visita nella sede delle sue società.

Il futuro dirà come questa controversia influenzerà la carriera e l’impero di Chiara Ferragni, ma ciò che è certo è che la sua capacità di generare utili rimane indiscutibile.