La morte di Vincenza Angrisano scuote l’azienda: spese funebri coperte e fondo speciale per i suoi figli!

La tragica storia di Vincenza Angrisano, vittima di un orribile delitto a Andria, ha scosso profondamente non solo la comunità locale ma anche la società dove lavorava. In un gesto di compassione e solidarietà straordinaria, l’azienda si è impegnata a finanziare i suoi funerali e ha avviato un fondo per sostenere i suoi due figli, di 6 e 12 anni, in questo momento di profonda tristezza.

Sostegno dell’Impresa a Vincenza Angrisano : La società presso cui Vincenza Angrisano era impiegata ha annunciato ufficialmente la sua decisione di assumersi tutte le spese relative ai suoi funerali. Questo gesto altruistico rappresenta un segno tangibile del profondo affetto e della solidarietà dell’azienda nei confronti della famiglia di Vincenza. Inoltre, l’impresa ha intrapreso l’iniziativa di creare un fondo dedicato per sostenere i due figli minori di Vincenza, garantendo loro un futuro in quest’epoca così difficile.

Ricordo e Sostegno Comunitario : Dopo la tragedia, l’azienda ha espresso il suo dolore e la sua vicinanza alla famiglia di Vincenza attraverso i propri canali social. In segno di rispetto, ha sospeso ogni attività promozionale e ha condiviso un toccante post in memoria di Vincenza. Nel messaggio, si sottolinea il profondo legame tra Vincenza e l’azienda, definendola parte integrante del team. Questo gesto enfatizza anche l’importanza dell’azienda nel sensibilizzare l’opinione pubblica sulla questione della violenza domestica.





Procedimenti Giudiziari in Corso e Dettagli sui Funerali : L’autopsia sul corpo di Vincenza è prevista per il giorno successivo, dopo di che il corpo sarà consegnato ai suoi familiari per i riti funebri. I funerali di Vincenza sono programmati per i primi giorni della settimana successiva, nella città di Barletta. Nel frattempo, il marito di Vincenza, Luigi Leonetti, è stato confermato in detenzione. La decisione è stata presa dalla giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani, Anna Lucia Altamura, che ha ritenuto validi sia gli indizi di colpevolezza che le necessità cautelative. Durante l’udienza per la convalida dell’arresto, Leonetti ha ammesso la sua colpevolezza, gettando ulteriori luci su questa tragica vicenda.

Questo tributo a Vincenza Angrisano riflette la forza della comunità e il sostegno della sua azienda, mentre la giustizia segue il suo corso per far luce su questa terribile tragedia.