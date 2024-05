Come finisce il film Ambulance: trama e finale

Il film diretto da Michael Bay, “Ambulance”, si conclude con un momento carico di tensione: Will spara al fratello Danny per proteggere Cam, un’eroina del nostro tempo. La pellicola, che tiene lo spettatore incollato alla sedia, esplora temi di lealtà fraterna, eroismo e disperazione.





La pellicola di Michael Bay, “Ambulance”, si chiude con un’esplosione di emozioni e azione. Will, in un atto disperato per salvare Cam, spara al fratello Danny colpendolo al petto. Questo gesto eroico di Will, che si sacrifica per salvare Cam, segna un momento di svolta nel film. Quando Will incontra la moglie, Cam la conforta, rassicurandola sulla nobiltà d’animo di Will e, senza che lei lo sappia, le consegna il denaro che Will aveva messo da parte. Poco prima, quando Danny scopre che è stata Cam a sparare a Will, usa Cam come scudo umano contro i poliziotti, minacciando di ucciderla se non avessero abbassato le armi. Conoscendo la natura pericolosa e imprevedibile di Danny, Will capisce che la minaccia è reale e, in un momento scioccante, spara al fratello, salvando così Cam.

Will non è un criminale incallito come Danny. La sua inquietudine nel trovarsi accanto a Papi e alla sua banda è evidente. Quando Zack riprende conoscenza, Cam lo rassicura, consigliandogli di non fare movimenti avventati. Papi, ignorando l’accordo iniziale di otto milioni, pretende più soldi. Danny cerca di persuadere Papi ricordando il loro passato comune, riuscendo infine a ottenere il permesso di andarsene. Tuttavia, Papi impone che Zack e Cam restino indietro. Will, riluttante a lasciarli nelle mani dei criminali, si rifiuta di andarsene nonostante le insistenze di Danny. Questo porta a uno scontro furioso tra i fratelli e la banda di Papi.

Quando Will comunica a Cam che possono andarsene, lei, presa dal panico, gli spara credendo che fosse qualcun altro. Danny, tornato all’ambulanza, è sconvolto nel vedere Will privo di sensi. Ignaro che sia stata Cam a sparare, permette a lei di prendersi cura del fratello mentre lui continua a fuggire dalla polizia. Consapevole della vulnerabilità di Danny, Anson cerca di convincerlo ad arrendersi.

Come evidenziato nella nostra recensione del film, la bontà di Will è riconosciuta da tutti, facilitando il perdono da parte della moglie. Anche Zack lo identifica come l’uomo che gli ha salvato la vita. L’amore fraterno tra Danny e Will è palpabile: entrambi disposti a morire l’uno per l’altro. Tuttavia, per proteggere l’innocente Cam, Will è costretto a uccidere il fratello. Cam, da sempre riservata, decide di aprirsi emotivamente dopo questa terribile esperienza, riconoscendo come il sistema abbia fallito con una persona onesta come Will, le cui azioni criminali erano dettate dalla disperazione di perdere la moglie.

Il film di Michael Bay, disponibile su Prime Video, è un action thriller del 2022 e remake del film danese “Ambulancen” del 2005. Protagonisti sono Jake Gyllenhaal e Yahya Abdul-Mateen II, nei panni di fratelli adottivi che, dopo una rapina in banca, dirottano un’ambulanza prendendo in ostaggio una paramedica (interpretata da Eiza González) e un agente di polizia (Jackson White). Questo film è un’esperienza avvincente che esplora la complessità dei legami familiari e la moralità in situazioni estreme, confermando la maestria di Bay nel creare blockbuster ad alta tensione.